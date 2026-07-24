Хадиуллин: труды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ

Труды профессора Казанского федерального университета Резеды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана, а ее вклад в развитие диалога русской и татарской культур и преподавание литературы в поликультурной среде имеет большое значение для педагогического сообщества, заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на гражданской панихиде по ученому. Об этом сообщает пресс-служба ИФМК КФУ.

«Светлая память останется в наших сердцах. Она была любимой дочерью наших народов», – сказал Хадиуллин.

Резеда Мухаметшина прошла профессиональный путь от школьного учителя до профессора и декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого КФУ. Она являлась представителем Казанской методической школы и автором научных работ по методике преподавания литературы.

Одной из наиболее известных ее работ стала монография «Диалог русской и татарской культур в системе литературного образования», которая получила признание среди педагогов в разных регионах России.

Мухаметшина также занималась вопросами сохранения и развития русского языка и родных языков народов России. За профессиональную деятельность она была удостоена государственных и отраслевых наград, в том числе звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и медали А.С. Пушкина.