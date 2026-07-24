Студотряды из России и Белоруссии начали работу в больницах Альметьевска

В Альметьевске начал работу Всероссийский студенческий медицинский отряд «АльМедик». Участниками проекта стали 23 студента-медика, в том числе четверо будущих врачей из Белоруссии и участники Российских студенческих отрядов из семи регионов. Об этом сообщает пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан.

Молодые люди займут должности участковых и палатных медицинских сестер, участковых врачей-терапевтов, фельдшеров, санитаров, а также уборщиков производственных и служебных помещений в четырех медицинских учреждениях города.

«Привлечение студентов-медиков к работе в больницах Альметьевска – это важный шаг в решении кадровых вопросов здравоохранения региона и возможность для ребят получить бесценный практический опыт, который невозможно приобрести в аудиториях. Для многих из них это первый шаг в профессию, который поможет осознанно выбрать дальнейший путь в медицине», – отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Участники отряда будут выполнять медицинские процедуры, участвовать в оперативных мероприятиях, работать с пациентами и анализировать медицинскую документацию. Помимо производственной деятельности студенты принимают участие в творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятиях, проводят для горожан акции, направленные на популяризацию ЗОЖ, профилактику ВИЧ и сахарного диабета, а также посещают экскурсии в музеи и знаковые места города.

За годы реализации проекта на территории Альметьевского и Лениногорского районов студенческие медицинские отряды «Альмедик» и «Призвание» объединили 151 студента из 23 регионов России, а также будущих медиков из Белоруссии и Кыргызстана.

В этом году старт трудовому сезону медицинских отрядов по всей стране дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства подчеркнул, что медицинские студенческие отряды существуют уже более 20 лет и за это время в их деятельности приняли участие десятки тысяч будущих врачей и медсестер. Особое внимание в своем выступлении министр уделил развитию института наставничества, который с этого года официально закреплен в законодательстве – каждый молодой специалист получает старшего товарища, направляющего его на профессиональном пути.

Этим летом в составе медицинских отрядов по всей России будут работать более 16 тыс. студентов, для которых организованы 9 всероссийских трудовых проектов, а также международный проект с участием студентов из Белоруссии и Кыргызстана.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана в составе Российских студенческих отрядов координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».