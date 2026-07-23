Представители РТ вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Представители Татарстана вошли в число полуфиналистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» и поборются за выход в финал проекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Первый полуфинал для участников из Приволжского и Уральского федеральных округов прошел с 7 по 13 июня в Тюмени.

Конкурс проводится с 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на совершенствование механизмов патриотического воспитания и раскрытие потенциала молодежи. Проведение конкурса соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Сегодня в Татарстане много молодежных наставников. Они работают в школах, колледжах, молодежных центрах, патриотических клубах, помогают ребятам расти и развиваться. Участие представителей республики в конкурсе «Быть, а не казаться» дает возможность показать свои практики, обменяться опытом и найти новые идеи для работы с молодежью», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Окружной этап конкурса включает серию очных полуфиналов, которые проходят в разных городах России. Участники выполняют тематические задания и проходят круговые собеседования с экспертным жюри. Команда наставников из Татарстана приняла участие в очных испытаниях в Тюмени.

Финальный этап конкурса запланирован на осень. В этом году участники соревнуются в шести номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и «Быть примером».

Номинация «Начинающий наставник» предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, участников общественных объединений и военно-патриотических клубов в возрасте от 16 до 23 лет с опытом наставничества до года.

В категории «Опытный наставник» участвуют педагоги, инструкторы молодежных центров и специалисты по профилактике деструктивного поведения в возрасте от 18 лет с опытом работы от года. «Наставник-лидер» – номинация для руководителей учреждений молодежной политики и глав патриотических и спортивных клубов с управленческим стажем от года.

В номинации «Наставник на службе» выступают действующие сотрудники и ветераны МВД, МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также офицеры-слушатели военных вузов. «СВОй наставник» предназначена для участников и ветеранов специальной военной операции. В командной номинации «Быть примером» соревнуются пары наставников и наставляемых.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Российским обществом «Знание», программой «Больше, чем путешествие», «Движением первых» и Центром «ВОИН».