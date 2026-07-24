Троих детей и двоих взрослых спасли на пожаре в пятиэтажке в Бугульме

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел сегодня в пятиэтажном доме по улице Якупова в Бугульме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану. В квартире на третьем этаже горели вещи, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«Пожарные подразделения ПСЧ 64 вывели из зоны задымления пятерых человек, в их числе трое детей, с верхних этажей жилого дома при помощи маски спасаемого», – говорится в сообщении.

Пожарные начали тушить огонь в 13.52. В 14.18 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.