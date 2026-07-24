ВС РФ ударили по выставке боевых БПЛА в пригороде Киева

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием по выставке боевых БПЛА в пригороде Киева. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, на выставке демонстрировались беспилотники украинского и иностранного производства, используемые для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

«В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», – говорится в сообщении.

Сегодня утром Минобороны РФ сообщило об уничтожении 571 вражеского БПЛА в небе над Россией.