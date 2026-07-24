Во время ракетной атаки на Кировскую область погибли 6 человек, еще 26 – пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Напомним, что в соседней с Татарстаном Кировской области ракета атаковала промышленное предприятие. Ранее сообщалось о пострадавших в результате удара, однако их количество не уточнялось. На месте работали экстренные службы.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте. Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших», – написал Соколов в соцсетях.

Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь, добавил он.

После удара на предприятии возник пожар, его уже потушили. Ведется работа по устранению его последствий – уже восстановлено водоснабжение и подача электричества.