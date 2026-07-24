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Общество 24 июля 2026 20:58

Зеленский рассмеялся, отвечая на вопрос об употреблении наркотиков

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Американский блогер Лора Лумер во время интервью с Владимиром Зеленским спросила его об употреблении наркотиков.

Она напомнила о заявлениях бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая в интервью журналисту Такеру Карлсону говорила о предполагаемой зависимости главы киевского режима. Лумер поинтересовалась, действительно ли Зеленский употребляет, а также спросила, принимал ли он кокаин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В ответ Зеленский громко рассмеялся, после чего начал отрицать это предположение.

«Конечно, никогда. Конечно, нет», – ответил он, после чего сменил тему разговора и раскритиковал Карлсона.

#Владимир Зеленский #наркотики #Интервью #Украина
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