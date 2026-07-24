«В моей семье – большое горе»: певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Уроженка Казани, певица МакSим рассказала об отмене концерта в казахстанском Павлодаре, который должен был состояться 25 июля. Причиной тому – госпитализация в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне стресса из-за смерти ее отца.

«Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе – ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение», – передает слова певицы РИА Новости.

О смерти отца МакSим сообщила 19 июля – он скончался после продолжительной борьбы с онкологией.

В 2021 году МакSим несколько месяцев провела в больнице с пневмонией после перенесенного ковида. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она пробыла в искусственной коме.

В апреле 2023-го певица МакSим сообщила о переносе концертов своего гастрольного тура из-за проблем со здоровьем.