Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой

За последние пять лет в Муслюмовском районе капитально отремонтировали мост через реку Ик, продолжают строительство Третьей объездной дороги, обновляют сельские дороги и социальные объекты. Эти и другие результаты реализации народной программы стали главной темой форума «Работаем на результат!», который прошел в районном центре.

С докладом об изменениях, произошедших в муниципалитете, выступил глава Муслюмовского района Альберт Хузин. Он рассказал о наиболее значимых инфраструктурных проектах, а также о работе в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Муслюмовский район имеет стратегическое значение, он связывает республику с соседними территориями. Поэтому капитальный ремонт моста через реку Ик был крайне важен. Сегодня обновленный мост эффективно служит не только жителям района, но и всей республики», – отметил Хузин.

По его словам, завершается строительство третьей объездной дороги вокруг села Муслюмово. Она позволит вывести транзитный транспорт за пределы жилой застройки и повысить безопасность детей на школьных маршрутах.

В рамках республиканских программ продолжается ремонт автомобильных дорог Шуганка – Муслюмово и Варашбаш – Муслюмово. Выполнено асфальтирование улиц в селах Михайловка и Старый Варяш, продолжаются дорожные работы в селах Верхний Табын, Катмыш и Старые Карамалы.

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой

Отдельное внимание глава района уделил развитию социальной инфраструктуры. По его словам, за последние годы в муниципалитете реализованы проекты в сфере образования, здравоохранения, обеспечения жителей качественной питьевой водой и капитального ремонта многоквартирных домов. Также продолжается работа по поддержке участников специальной военной операции и реализации республиканских и муниципальных проектов.

Заместитель начальника Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана Гульназ Гайнетдинова рассказала о реализации в республике программ развития сельских территорий.

«В рамках национальных проектов „Семья“ и „Инфраструктура для жизни“ в сельских населенных пунктах строятся и обновляются школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, прокладываются водопроводы и благоустраиваются общественные пространства. Все это делается с учетом пожеланий жителей, чтобы сделать условия жизни людей еще лучше», – отметила она.

По словам Гайнетдиновой, в Муслюмовском районе также ведется активная работа по строительству дорог и обновлению социально значимых объектов.

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой

Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин отметил успешное выполнение проектов по развитию сельских территорий и подчеркнул важность создания условий для возвращения молодых специалистов в села.

«В Татарстане особое внимание уделяется молодежи. Мы ищем новые возможности для того, чтобы молодые специалисты возвращались работать в сельскую местность. В Азнакаевском районе в этом направлении успешно реализуется программа „Авыл яши. Деревня живет“. Наша общая задача – сохранить села, создавая условия для жизни и работы молодых, образованных специалистов», – сказал он.

В рамках форума также презентовали Фестиваль труда и доблести. Участникам напомнили, что с 1 мая 2026 года указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова учреждена Электронная доска почета Республики Татарстан. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей, сохранение трудовых традиций и повышение престижа человека труда.

Народная программа «Единой России» была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане проходит серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за последние пять лет и обсуждают дальнейшие задачи развития территорий.

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой

Выборы в Государственную Думу России пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Татарстане избирателям предстоит избрать депутатов по федеральному избирательному округу и по шести одномандатным избирательным округам.