Директор стройфирмы в РТ утаил от налоговой 244 млн, его будут судить

В Татарстане директора одной из строительных фирм обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей, сообщает следком. По версии следствия, обвиняемый утаил от налоговой 244 млн рублей в период с 2019 по 2024 год. Злоумышленник внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами. Согласно данным Прокуратуры РТ, речь идет о руководителе ООО «Сармат».

Кроме того, чтобы искусственно снизить налогооблагаемую базу, директор фирмы перечислил по фиктивным договорам подряда свыше 1,2 млрд рублей 19 сторонним организациям. При этом в действительности все работы были выполнены силами возглавляемого им предприятия.

Преступные действия злоумышленника выявили сотрудники СК, УЭБиПК МВД и УФНС по РТ. Обвиняемый уже погасил задолженность на сумму 75 млн рублей. На имущество фирмы стоимостью более 174 млн рублей наложен арест. Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани, сообщает Прокуратура Татарстана.