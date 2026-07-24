В Минэнерго РФ заявили о нормализации ситуации с топливом в Татарстане

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Министерство энергетики РФ увидело улучшение ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан», – приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Кроме того, по данным Цивилева, нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.

Глава Минэнерго добавил, что ситуация улучшилась благодаря мерам, инициированным Правительством РФ, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, а также «решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей».

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Похожим образом предполагается снизить и норматив биржевых продаж дизеля.

Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина.

Вице-премьер РФ Александр Новак 21 июля заявил, что ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам. После этого Государственная Дума поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В Татарстане за предшествующую неделю, с 13 по 20 июля, заметно, почти на два рубля, вырос в цене бензин марок АИ-92 и АИ-95. АИ-92 за указанный период подорожал на 1 рубль 88 копеек – до 69,99 рубля за литр, а АИ-95 стал дороже на 1 рубль 28 копеек – до 75,13 рубля за литр. Вместе с тем стоимость бензина премиальных марок (АИ-98 и выше) увеличилась всего на пять копеек – до 98,45 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало лишь на семь копеек – до 81,72 рубля за литр.

Подробнее о происходящем с топливом в регионе читайте в материале «Татар-информа» Как Казань избежала сбоев в работе транспорта на фоне топливного ажиотажа.