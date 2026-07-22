Налоговые ставки для участников специальных инвестконтрактов продлили в РТ

В Татарстане продлили действие налоговых ставок по налогу на прибыль для организаций – участников специальных инвестиционных контрактов. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 22-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Для стимулирования привлечения инвесторов в Татарстан, повышения инвестиционной привлекательности и развития промышленного производства предлагается продлить действие закона в отношении налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных до 1 января 2027 года», – пояснил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

До сегодняшнего дня, согласно республиканскому законодательству, налоговая ставка по налогу на прибыль была предусмотрена в отношении участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных до 1 января 2026 года.

В соответствии с федеральным законом о промышленной политике в РФ специальные инвестиционные контракты могут быть заключены не позднее 31 декабря 2030 года.