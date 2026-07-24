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Культура 24 июля 2026 12:37

Айрат Файзрахманов: «Ханская Казань - негласный туристический бренд»

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Айрат Файзрахманов: «Ханская Казань - негласный туристический бренд»
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов выразил надежду, что фестиваль «Тарихи фест» привлечет туристов, интересующихся средневековой историей. На пресс-конференции в «Татар-информе» он отметил, что тема истории средневековой Казани пока недостаточно популярна, но имеет большой туристический потенциал.

«Ханская Казань – это негласный туристический бренд города. Средневековая история должна притянуть огромное количество людей. Сколько ожидаем гостей? Если придет 2–3 тыс., будет прекрасно», – пояснил Файзрахманов.

Отвечая на вопрос о языке мероприятий, спикер уточнил, что основным языком фестиваля будет русский, хотя часть выступлений и песен прозвучат на татарском.

В первые выходные августа в столице Татарстана впервые пройдет исторический фестиваль «Тарихи фест». Фестиваль организуют Национальный музей Татарстана совместно с интернет-изданием «Миллиард.Татар» и Институтом истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ. Он станет частью большого историко-просветительского проекта, в который также входит международный конкурс «Тарихи блогер».

#татарская культура #история татар #фестиваль
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