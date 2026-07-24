Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября
Правительство Черногории продлило до 31 октября 2026 года безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров республики.
Согласно решению властей, россияне могут въезжать в Черногорию, следовать через ее территорию транзитом и находиться в стране до 30 дней при наличии действительных документов, выданных официальными органами России.
Какой порядок въезда для граждан России будет действовать после 31 октября, пока не уточняется.