Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября

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Правительство Черногории продлило до 31 октября 2026 года безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров республики.

Согласно решению властей, россияне могут въезжать в Черногорию, следовать через ее территорию транзитом и находиться в стране до 30 дней при наличии действительных документов, выданных официальными органами России.

Какой порядок въезда для граждан России будет действовать после 31 октября, пока не уточняется.