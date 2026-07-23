О пляжном сезоне: «Родителей, отпускающих детей одних к воде, надо штрафовать»

Рост количества происшествий с маломерными судами, трагедии при катании на сапбордах и гибель во время отдыха в местах, где купаться запрещено: в Кабинете Министров Татарстана назвали основные причины трагических случаев на пляжах.





Основная причина гибели людей на воде – купание в не оборудованных по требованию безопасности местах

Фото: © «Татар-информ»

«Оборудованные пляжи в районах отсутствуют, поэтому люди гибнут»

Происшествия на воде в Татарстане в этом году унесли жизни 31 человека, трое из них – дети. Чаще всего трагедии происходят в местах, не оборудованных для купания. Кроме того, люди гибли в происшествиях с маломерными судами и купаясь на сапбордах. О том, как свести к минимуму подобные происшествия, говорили сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ.

«Основная причина гибели людей на воде – купание в не оборудованных по требованию безопасности местах. По данным ГУ МЧС России по РТ, в этом году в республике задекларированы 56 пляжей, из которых функционируют 52. В 2026 году на охрану людей на воде в 29 муниципальных районах выделено порядка 44 миллионов рублей. К сожалению, отсутствует должная инициатива на местах по созданию оборудованных пляжных зон, что напрямую связано с травматизмом людей на воде», – заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин: «Количество происшествий с маломерными судами и количество погибших в них людей значительно превышает данные прошлого года» Фото: prav.tatarstan.ru

Он отметил, что в некоторых районах республики меры, которые принимают для организации работы пляжей, недостаточны.

«Например, в Мензелинском районе в этом году в бюджете предусмотрен практически миллион рублей, однако уже второй год пляжи в этом районе не обеспечены спасателями, поэтому купание на них формально запрещено», – привел пример вице-премьер.

Еще одним тревожным фактором он назвал резкое увеличение происшествий с участием маломерных судов.

«Количество происшествий с маломерными судами и количество погибших в них людей значительно превышает данные прошлого года», – добавил он.

Происшествия на воде в Татарстане в этом году унесли жизни 31 человека, трое из них – дети Фото: © «Татар-информ»

«Фиксируйте все случаи, когда дети находятся у воды без родителей»

«В республике установилась жаркая погода – максимальная температура воздуха 29–31 °С. Погода характеризуется неустойчивостью: дожди, местами ливни с градом. Сегодня днем и вечером ожидается кратковременный дождь, локально сильный, кратковременные грозы, возможны кратковременные усиления ветра до 15–20 метров. Максимальная температура воздуха составит 26–31 °С», – привел данные начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

На 24 и 25 июля сохранится жаркая, но также неустойчивая погода с грозами и градом. В субботу будет до +33 °С, в воскресенье и понедельник до +35 °С. Во вторник пройдет атмосферный фронт, после которого температура несколько снизится – до +23–28 °С, добавил он.

Сергей Захаров: «В республике установилась жаркая погода – максимальная температура воздуха 29–31 °С» Фото: prav.tatarstan.ru

Такие показатели говорят о том, что пляжный сезон еще не закрыт и люди будут спешить к воде, чтобы спрятаться от зноя. Поэтому в МЧС не теряют бдительность.

«С начала года на водных объектах республики погиб 31 человек, в том числе трое детей. Спасены 25 человек, шестеро из которых дети. За аналогичный период прошлого года погибли 44 человека, в том числе четверо детей, и спасены 30 человек, в том числе 4 ребенка», – привел данные Главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

Денис Мокеев: «Всего с начала года на водных объектах Республики Татарстан зарегистрировано 45 происшествий, в прошлом году за этот же период произошло 58 ЧП» Фото: prav.tatarstan.ru

Всего с начала года на водных объектах Республики Татарстан зарегистрировано 45 происшествий, в прошлом году за этот же период произошло 58 ЧП.

«Хочу акцентировать внимание на статистике происшествий с детьми на воде. С начала года зарегистрирована гибель уже троих детей – в прошлом году их было четверо. Проводимая превентивная работа муниципальных патрульных групп не видна, о чем свидетельствует практика привлечения родителей, чьи дети без контроля взрослых находятся возле водоемов, где купание запрещено», – подчеркнул Главный инспектор ГИМС РТ.

Он добавил, что инспекторы ПДН должны привлекать к административной ответственности таких пап и мам. Он попросил районы, чтобы сотрудники ГИМС патрулировали пляжи вместе с полицией и фиксировали все случаи, когда дети находятся у воды без родителей.

«Сложным на сегодняшний день вопросом является увеличение количества происшествий с маломерными судами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

78 маломерных судов и гидроциклов были отправлены на штрафстоянки

«Сложным на сегодняшний день вопросом является увеличение количества происшествий с маломерными судами. С начала года на водных объектах республики зарегистрировано 10 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли семь человек и спасены девять человек, среди которых имеются и лица, получившие серьезные телесные повреждения, по некоторым из происшествий возбуждены уголовные дела», – рассказал Денис Мокеев.

В прошлом году за такой же период прошлого года было зарегистрировано шесть происшествий и четверо погибших. Были спасены пять человек, в том числе один ребенок, добавил он.

«Основными причинами происшествий с маломерными судами были: управление в нетрезвом состоянии; управление в темное время суток гидроциклами, использование которых в темное время запрещено; передача управления лицу, не имеющему права управления; отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой; отсутствие спасательных жилетов, когда их применение обязательно», – подчеркнул Главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

Одна из таких трагедий произошла 31 мая – лодка Aluton влетела в пристань на Каме в Чистополе. В судне находились 5 человек: четыре женщины-пассажирки, управлял судном мужчина. Одна из пассажирок погибла, четверо пострадали.

Сапборды, которые все больше набирают популярность, также в печальной статистике – в этом году два человека погибли, катаясь на них. Трагедия произошла в поселке Октябрьский Зеленодольского района – двое взрослых и трое детей катались без спасательных жилетов на сапбордах по Волге. В какой-то момент один из сапбордов перевернулся. Утонули 4-летний мальчик и пытавшийся его спасти 34-летний мужчина.

Во время рейдов сотрудниками ГИМС выявлены 554 водителя маломерных судов, которые нарушили правила, – всех их привлекли к административной ответственности. По результатам рейдов 78 маломерных судов и гидроциклов были отправлены на штрафстоянки.

Сегодня в Казани пять пляжей и пять организованных мест массового отдыха на воде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2020 году в Казани утонули 18 человек, в прошлом году – четверо

В столице Татарстана, где проживает наибольшее количество жителей республики, ситуация в сравнении с пятью годами ранее намного улучшилась.

Сегодня в Казани пять пляжей и пять организованных мест массового отдыха на воде, рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Искандер Гиниятуллин.

На всех пляжах ежедневно дежурят матросы-спасатели – для этой работы задействованы 70 человек. В основном дежурят с 9.00 до 21.00, а там, где купающихся наибольшее количество, время дежурств продлевают.

«С начала года на водных объектах зарегистрировано 16 сообщений о происшествиях, спасены 10 человек. За купальный сезон зарегистрированы девять сообщений о происшествиях, спасены пять человек, в том числе двое детей. Четыре происшествия с летальным исходом. Все несчастные случаи произошли в несанкционированных местах купания, на пляжах несчастных случаев не допущено», – отметил Искандер Гиниятуллин.

Он добавил, что все смертельные случаи произошли там, где не дежурили спасатели.

По статистике, в Казани отмечается значительное снижение количества смертельных случаев во время купального сезона. В 2020 году за такой же период утонули 18 человек, а в прошлом году – четверо.

«В 2023 году мы увеличили количество постов и спасателей, а также продлили время их дежурства. Особенно мы отмечаем количество спасенных в прошлом году людей – тогда нам удалось спасти 45 человек», – привел данные председатель Комитета ЖКХ Казани.