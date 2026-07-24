В Казани из-за триатлона изменят схемы пяти автобусных маршрутов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В воскресенье, 26 июля, в столице Татарстана из-за проведения Казанского триатлона временно изменят схемы движения пяти автобусных маршрутов – №22, 28а, 43, 54 и 89. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, с 5.30 до 16.15 по причине перекрытия улицы Батурина на участке от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной автобусы №22, 28а и 89 будут ходить в объезд – через Кремлевскую дамбу, улицы Лево-Булачную, Пушкина и Горького. В обратном направлении они проследуют по улицам Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной и Кремлевской дамбе.

Карта: kzn.ru

В свою очередь автобусы №43 и 54 из-за ограничений на проспекте Амирхана и улице Сибгата Хакима в направлении моста Миллениум проедут через тоннель на проспекте Амирхана, минуя остановки «Улица Чистопольская» и «Улица Сибгата Хакима». В обратном направлении они проследуют, не отклоняясь от стандартных схем.

Кроме того, автобус №54 в связи с перекрытием съезда с улицы Вишневского на улицу Николая Ершова в направлении от моста Миллениум будет следовать по улицам Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева, Бутлерова и Пушкина и далее по маршруту. В обратном направлении обычная схема движения не изменится.

Автобус №28 вообще не будет курсировать в течение всего дня.

Карта: kzn.ru

Помимо этого, остановку «ЦПКиО имени М. Горького» на улице Николая Ершова в направлении улицы Льва Толстого на время соревнований перенесут в район транспортной развязки на улице Вишневского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцев предупредили об ограничении движения из-за соревнований по триатлону.