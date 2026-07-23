В Нижнекамском районе впервые пройдет этнофестиваль «Авылча»

В селе Верхние Челны Нижнекамского района 25 июля впервые состоится этнофестиваль «Авылча / Чисто по-деревенски». Мероприятие приурочено к 60-летию Нижнекамска и пройдет при поддержке гранта Раиса Татарстана на развитие гражданского общества.

Как сообщают организаторы, фестиваль направлен на сохранение татарского фольклора, народных промыслов и ремесел, популяризацию сельских традиций, а также развитие внутреннего туризма.

Площадкой праздника станет село Верхние Челны. Торжественное открытие запланировано на 12:00. После театрализованного пролога гостей поприветствуют глава Нижнекамского района Радмир Беляев и почетные гости, затем состоится церемония награждения. Завершит программу концерт с участием местных и республиканских артистов.

В течение дня будут работать тематические площадки. Гости смогут посетить ярмарку фермерской продукции с дегустацией, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и изделий ручной работы, мастер-классы по народным ремеслам, детскую площадку с традиционными играми, контактный зоопарк, спортивный майдан с национальными состязаниями, а также фотозоны в сельском стиле.

Отдельная площадка будет посвящена поддержке участников специальной военной операции. Здесь представят картины Ильдара Муртазина, организуют встречу с писателем Татьяной Гребенниковой, фотовыставку о бойцах СВО и сбор гуманитарной помощи.

Кроме того, на фестивале будет работать площадка проекта «Ура, авылга!», направленного на сохранение татарского языка, традиций и культуры.

По словам организаторов, идея проведения фестиваля принадлежит жителям Красноключинского сельского поселения, которые стремятся сохранить историю, обычаи и культурное наследие своей малой родины.