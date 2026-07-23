В колонию за семь сотен липовых детей: обнальщики маткапитала выслушали приговор

Более 700 раз Арам Багиян смотрел в глаза сотрудникам ЗАГСа и подтверждал чудо появления малыша на свет, но чуда не было. Сегодня Вахитовский суд Казани поставил точку в истории о том, как юрист и его помощница превратили государственные выплаты за первенцев в мошенническую схему. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Ключевые участники мошеннической схемы – это юрист и организатор Арам Багиян и его помощница с тремя классами образования Лана Козынбаева

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Был свидетелем лжерождения более 700 детей»

Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу обнальщиков материнского капитала. На скамье подсудимых – 15 человек. Ключевые участники мошеннической схемы – это юрист и организатор Арам Багиян и его помощница с тремя классами образования Лана Козынбаева. Обоих сегодня суд признал виновными.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как выплаты маткапитала на несуществующих детей оседали в карманах мошенников. По версии следствия, Арам Багиян был ключевым участником преступной схемы, благодаря которой удалось выкрасть из бюджета Татарстана 9,8 миллиона рублей.

С 2021 по 2022 год Багиян и подельники гастролировали по стране и подыскивали женщин, которых уговорами убеждали поучаствовать в преступной схеме. Согласившаяся женщина приходила в ЗАГС вместе с Багияном. Там она говорила, что родила первенца на дому, а мужчина это подтверждал, выступая в роли свидетеля. Затем женщина получала свидетельство о рождении на несуществующего ребенка. Важная деталь состоит в том, что фиктивных мам подыскивала именно Лана Козынбаева.

В прениях сторон государственный обвинитель Марк Гильманов запрашивал для Багияна и Козынбаевой 8 и 8,5 года колонии общего режима Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Далее ЗАГС выдавал фиктивной маме справку на получение маткапитала. Деньги подельники тратили по своему усмотрению, оставляя «маме» всего 10-20 тысяч рублей. Когда сумма маткапитала за первенца выросла, увеличились и доходы мошенников. Таким образом, Багиян был свидетелем рождения 708 никогда не существовавших детей, 13 из которых по документам «родились» в Татарстане.

В прениях сторон государственный обвинитель Марк Гильманов запрашивал для Багияна и Козынбаевой 8 и 8,5 года колонии общего режима.

Лана Козынбаева отрицает факт совершения преступления в составе организованной группы Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Лжемамам – условные сроки, организаторам – реальные

«Мои действия не носили согласованный, целенаправленный характер. С учетом всех обстоятельств вина в инкриминируемом преступлении не подтверждается. Ни одно из доказательств не подтверждает мою осведомленность о участии в хищении денежных средств. Прошу суд признать меня виновным в подделке документов, а не в мошенничестве», – объяснял Арам Багиян на прошлом заседании.

Лана Козынбаева заняла похожую позицию – она отрицает факт совершения преступления в составе организованной группы. Остальные участники схемы – фиктивные мамы, получавшие за участие в махинации малую часть средств из обналиченного материнского капитала.

Все они собрались сегодня в зале в ожидании вердикта судьи – вместе со слушателями в одном помещении оказалось почти 50 человек, большинство из них – представители цыганской диаспоры. К слову, на прошлых заседаниях женская часть группы поддержки делала вид, что колдует на журналистов, потряхивая руками в их сторону.

Через несколько минут судья вышел из совещательной комнаты и огласил приговор. Лжемамы, которые участвовали в схеме, получили либо условные сроки, либо были отпущены в связи с отбытием срока, так как ранее находились под стражей или домашним арестом. Одной из них суд назначил принудительные меры медицинского характера, так как у нее развилось психическое расстройство.

Арам Багиян и Лана Козынбаева получили реальные сроки. Козынбаеву взяли под стражу в зале суда, так как ранее она находилась под домашним арестом.

«Признать виновным Арама Багияна и назначить ему лишение свободы на 7 лет в колонии общего режима. Лану Козынбаеву также признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 7,5 года колонии общего режима», – сказал судья.

Сегодня стало известно, что несколько подсудимых погасили ущерб по своим эпизодам. У тех, кто не стал этого делать, суд арестовал имущество.

Несмотря на слова конвоиров о том, чтобы слушатели разошлись, к Лане Козынбаевой по очереди начали подбегать близкие и родственники и целовать на прощание. Когда оглашение приговора закончилось, группа поддержки еще несколько минут возмущенно обсуждала произошедшее на улице.