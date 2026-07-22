После отлова бездомных животных в РТ поместят в пункты временного содержания

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мероприятия по обращению с животными без владельцев в Татарстане будут проводить не в приютах, а в пунктах временного содержания. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты на 22-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«Принятие закона повысит эффективность работы в области обращения с безнадзорными животными», – заявил и. о. начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильшат Гиниятуллин, представляя законопроект.

Он напомнил, что сейчас мероприятия по обращению с животными без владельцев включают их отлов и транспортировку в приют. В течение 20 календарных дней животные содержатся в приютах, где их вакцинируют против бешенства и стерилизуют. После этого неагрессивных животных возвращают в прежние места обитания. Животных же, которые проявляют агрессию, содержат в приютах до передачи новым владельцам или до их естественной смерти.

По словам Гиниятуллина, после принятия закона такие же мероприятия в отношении животных сохранятся в пунктах временного содержания.