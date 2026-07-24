Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Госсовета Татарстана

Четыре кандидата участвуют в дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50. Регистрация кандидатов продлится до 5 августа, сообщили в ЦИК республики.

В избирательной кампании участвуют помощник депутата Госдумы Рушан Хасанов, выдвинутый Татарстанским региональным отделением ЛДПР, генеральный директор ООО ПСКФ «Биектау-Сервис» и депутат Совета Айбашского сельского поселения Ренат Гибадуллин, которого выдвинула «Единая Россия», пенсионер и депутат Совета Высокогорского сельского поселения Муса Касюков, выдвинутый КПРФ, а также помощник Раиса Татарстана, уполномоченный при Раисе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения.

Трое кандидатов выдвинуты политическими партиями, освобожденными от сбора подписей. Самовыдвиженцу для регистрации необходимо собрать не менее 3% подписей избирателей округа. Документы для регистрации кандидаты должны представить в окружную избирательную комиссию до 5 августа.

«По итогам этапа регистрации кандидатов будет определен окончательный состав участников дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан. Наша задача – строгое соблюдение закона и максимальная открытость всех избирательных процедур», – отметил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу № 50 состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Госдумы.