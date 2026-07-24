В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме на территории военного комиссариата состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Семьям бойцов вручили ордена Мужества и медаль «За отвагу», присужденные указом Президента России.

В церемонии приняли участие заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов, военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, представители духовенства, родные погибших военнослужащих и жители города.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Обращаясь к участникам мероприятия, Фанис Мухаметов подчеркнул, что бугульминские военнослужащие достойно выполняют свой воинский долг.

«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, бьются отважно плечом к плечу ради спасения людей, ради мирного неба над головой, ради родной страны. Бугульминцы достойно несут службу, с высокой доблестью и беспримерной храбростью выполняют боевые задачи. Мы гордимся каждым из них», — сказал он.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Орденами Мужества (посмертно) награждены младший сержант Александр Малахов и рядовой Валентин Ляшенко. Награды передали их родным.

Медаль «За отвагу» была вручена семье гвардии рядового Рената Биктагирова. На момент подписания указа военнослужащий находился на службе, однако позже погиб при исполнении воинского долга.

Память погибших участников специальной военной операции почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Во время церемонии также отметили жителей Бугульмы, оказывающих помощь российским военнослужащим. Медалью «За содействие СВО» были награждены Шарафат Ахадов, Гурам Курдиани и Светлана Чернобровкина за постоянную гуманитарную поддержку бойцов.

«Мы сразу откликнулись на просьбу поддержать ребят. Цепи, троссы, утеплители, инструмент, даже гвозди — стараемся ни в чем не отказывать», — рассказала директор строительного магазина Светлана Чернобровкина.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Грамотой военного комиссара Бугульмы и Бугульминского района за содействие Вооруженным силам России награжден студент Бугульминского строительно-технического колледжа Ильдар Яковлев, который на добровольной основе помогает в работе военного комиссариата.

Кроме того, благодарственное письмо от командования войсковой части получил Андрей Спиренков за активное участие в комплектовании подразделения военнослужащими по контракту.

Фото предоставлено Светланой Андреевой