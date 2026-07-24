Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике

Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 14%. Принятое решение нельзя назвать ожидаемым, если руководствоваться прежними подходами ЦБ, – об этом «Татар-информу» рассказал независимый инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Эксперт отмечает, что регулятор, судя по выступлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, расценивает текущие факторы роста цен как временные. Именно это, по его словам, позволило пойти на смягчение денежно-кредитной политики.

«Наверное, все-таки регулятор руководствовался тем, что экономике необходимо послабление денежной политики, поскольку и бизнес жалуется, и государство жалуется, Минфин никак не может начать размещение во втором квартале, и ставку необходимо снижать, и это каким-то образом успокоит рынок», – прокомментировал Андрей Кочетков.

При этом эксперт обращает внимание, что регулятор вынужден действовать осторожно: топливная инфляция, по словам Набиуллиной, начинает отражаться на других отраслях, а с 1 октября ожидается повышение тарифов ЖКХ, что создает дополнительные риски. В этих условиях, прогнозирует Кочетков, ЦБ не будет спешить с дальнейшим смягчением.

«Регулятор не будет торопиться, и нас могут ждать дальнейшие снижения ставки лишь по 25 базисных пунктов до конца года», – говорит эксперт.

Он также исключает резкое повышение ставки, если не случится форс-мажоров.

«Если не будет каких-то форс-мажоров или удивительного ускорения инфляции, тогда, наверное, регулятор не будет повышать ставку, а будет очень аккуратно смягчать денежную политику, так как этого действительно требует и экономика, и политика, и все остальное. Наша экономика сейчас несколько буксует, и ей необходимы определенные стимулы», – считает Андрей Кочетков.