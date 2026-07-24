Юных татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийских конкурсах по ПДД

Юных жителей Татарстана приглашают принять участие в трех всероссийских конкурсах, приуроченных к Международному дню светофора – 5 августа, день установки первого работающего светофора. Конкурсы организовал Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Основная цель конкурсов – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через развитие художественно-эстетических навыков и творческих способностей.

В рамках мероприятия организованы творческие состязания для детей разных возрастов:

- Конкурс видеоработ и презентаций «Внимание на светофор» приглашает участников от 7 до 18 лет представить свои разработки в формате видео и презентаций по тематике ПДД.

- Конкурс стихов и песен «Азбука светофора» открыт для талантливых ребят от 5 до 18 лет. Участники могут представить авторские произведения или творческие исполнения стихотворений и песен о правилах дорожного движения.

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Светофорова наука» приглашает самых юных участников в возрасте от 3 до 14 лет создать оригинальные работы в различных техниках рукоделия и прикладного искусства на тему ПДД.

Прием работ осуществляется с 18 июля по 18 августа 2026 года. Подробная информация об условиях участия и требованиях к работам размещена на официальном сайте фонда.