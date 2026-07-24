В РТ восемь подростков устроились на лето помощниками дежурных по вокзалу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани начался новый сезон проекта трудовых отрядов подростков «Путевая звезда». Восемь школьников начали трудиться помощникам дежурных по вокзалу на железнодорожном вокзале столицы Татарстана в составе трудового отряда подростков «Магистраль». В республике проект реализуется уже третий год, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

«Несовершеннолетних мы стараемся привлекать на объекты ключевых работодателей движения, потому что для школьников это не только первый заработок, но и возможность сделать осознанный выбор будущей профессии. Работа на вокзале дает подросткам уникальный опыт общения с людьми и знакомства с современными цифровыми сервисами», – отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

По мнению общественника, в объявленный РЖД Год пассажира особенно важно, что учащиеся еще в таком небольшом возрасте могут попробовать себя в транспортной отрасли. На его взгляд, для многих из них это станет первым шагом в профессию.

Всего в 2026 году к работе на 70 вокзалах страны в составе Российских студенческих отрядов приступили более 500 подростков из 46 субъектов Федерации. Восемь школьников, ставшие участниками проекта в Татарстане, помогают дежурным по вокзалу: встречают и провожают пассажиров, помогают им ориентироваться на вокзале, работают с цифровыми сервисами, стараются создавать комфортную атмосферу для гостей и жителей города.

«В этом году я работаю на проекте уже второй раз, и если в прошлом сезоне я была просто участником, то теперь отвечаю за весь отряд. Моя задача – помочь новичкам адаптироваться, объяснить, как устроена работа на вокзале, и поддерживать ребят в течение всего сезона. Но работа – это не все: мы активно участвуем в творческих конкурсах и боремся за звание лучшего отряда страны. Это очень сплачивает и дает дополнительную мотивацию», – объяснила руководитель трудового отряда подростков «Магистраль» Анна Рженева.

«Я присоединился к проекту в этом году и сразу стал комиссаром отряда. Моя задача – выстраивать отношения внутри коллектива, создавать дружную атмосферу и организовывать досуг. Мы уже победили в конкурсе видеовизиток, и теперь я прикладываю все усилия, чтобы Татарстан побеждал и в других творческих состязаниях. Уверен, у нас все получится!» – заявил в свою очередь ее заместитель и комиссар Артем Ефремов.

Проект «Путевая звезда» реализуется Российскими студенческими отрядами совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» уже третий год подряд. В этом году число подростков, трудоустроенных в рамках инициативы, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном.

Помимо работы на вокзалах, студотряды Татарстана активно развивают и другие направления трудоустройства подростков. С мая этого года через студенческие отряды РТ работу получили 2622 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Они занимаются благоустройством и озеленением территорий, работают в сфере общественного питания, помогают в организации детского отдыха.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».