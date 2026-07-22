Земли для матерей-героинь и изменения в МСУ: что обсудили депутаты РТ до каникул

У парламентариев Татарстана завершилась весенняя сессия, и они ушли на каникулы. Сегодня состоялось последнее в эту сессию заседание Госсовета РТ. На нем депутаты приняли сразу несколько социальных законопроектов, а также обсудили изменения в полномочиях органов местного самоуправления. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Сегодня состоялось последнее в эту сессию заседание Госсовета РТ

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Скорректированы формы участия населения в местном самоуправлении»

В марте прошлого года был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он фактически завершил конституционного реформу 2020 года по формированию единой системы публичной власти в России, заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Напомним, что за возможность сохранить двухуровневую систему Татарстан боролся с момента появления законопроекта. Республика, Правительство РТ, депутаты и Рустам Минниханов добивались, чтобы регионам не навязывали единую модель местного самоуправления, а оставили право выбора. В итоге эта норма была включена в федеральный закон.

Загидуллин представил законопроект, которым вносятся изменения в закон «О местном самоуправлении в РТ», и рассказал об основных изменениях в нем.

«Законопроект сохраняет двухуровневую систему местного самоуправления и действующий порядок избрания глав муниципальных образований. Устанавливает порядок отрешения глав муниципальных образований от должности по инициативе Раиса РТ и порядок назначения Раисом РТ временно исполняющих обязанности глав», – сообщил глава Минюста.

По его словам, скорректированы формы участия населения в местном самоуправлении. В частности, исключаются:

голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования;

правотворческая инициатива граждан;

конференция граждан (собрание делегатов).

При этом сохраняются местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, общественные обсуждения, собрание граждан, опрос граждан и инициативные проекты.

Рустем Загидуллин представил законопроект, которым вносятся изменения в закон «О местном самоуправлении в РТ», и рассказал об основных изменениях в нем Фото: gossov.tatarstan.ru

«Законопроект максимально сохраняет действующую систему местного самоуправления в Татарстане»

Основные изменения коснулись распределения полномочий. По федеральному закону за органами местного самоуправления закреплено 65 полномочий, в том числе два новых – развитие внутридворовых территорий и поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности. Из них в Татарстане может действовать 63 полномочия, включая новые.

«В Татарстане 872 сельских поселения. За ними предлагается закрепить 30 полномочий, в том числе новое – развитие внутридворовых территорий», – отметил Загидуллин.

Девять полномочий, которые сегодня закреплены за сельскими поселениями, предлагается передать на уровень муниципального района:

учреждение печатного средства массовой информации;

создание муниципальных предприятий и учреждений;

установление тарифов;

осуществление международных и внешнеэкономических связей;

организация профессионального образования и дополнительного профобразования работников, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих;

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры;

утверждение и реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

градостроительная деятельность;

принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка, о переводе земельных участков, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую.

39 городских поселений в республике предложено наделить 50 полномочиями, из них новое – развитие внутридворовых территорий. «Восемь полномочий, которые закреплены за городскими поселениями, предлагается закрепить за районами», – подчеркнул Загидуллин.

Например, районам могут передать полномочия, связанные с принятием мер по противодействию коррупции. Кроме того, на них могут возложить муниципальный контроль за исполнением теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции или модернизации объектов теплоснабжения, а также в области охраны и использования особо охраняемых местных природных территорий, земельный и лесной контроль.

«В Татарстане 43 муниципальных района. За ними предлагается закрепить 53 полномочия, из них одно новое – поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности. За городскими округами закрепляются все 63 полномочия, которые предусмотрены федеральным законом. Законопроект максимально сохраняет действующую систему местного самоуправления в Татарстане», – заявил Загидуллин.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Поправки к нему они смогут внести до 22 августа. Уже в сентябре проект закона будут готовить к рассмотрению во втором чтении.

Ильшат Гиниятуллин: «Предлагается проводить мероприятия по обращению с животными без владельцев не в приютах, а в пунктах временного содержания» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Предлагается проводить мероприятия по обращению с животными в пунктах временного содержания»

Сразу в трех чтениях депутаты приняли законопроект, который регулирует обращение с безнадзорными животными. Документ представил и. о. начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильшат Гиниятуллин.

По его словам, сейчас мероприятия по обращению с животными без владельцев включают их отлов и транспортировку в приют. В течение 20 календарных дней животные содержатся в приютах, где их вакцинируют против бешенства и стерилизуют. После этого неагрессивных животных возвращают в прежние места обитания. А животных, которые проявляют агрессию, содержат в приютах до передачи новым владельцам или до их естественной смерти.

«Предлагается проводить мероприятия по обращению с животными без владельцев не в приютах, а в пунктах временного содержания», – сказал Гиниятуллин.

Он подчеркнул, что принятие закона повысит эффективность работы в области обращения с безнадзорными животными.

Фаниль Аглиуллин: «Площадь земельного участка, установленного федеральным законом, – не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий» Фото: gossov.tatarstan.ru

Женщины со званием «Мать-героиня» смогут получить земельные участки

Сразу три законопроекта по поддержке многодетных семей одобрили депутаты. По одному из них женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», начнут предоставлять бесплатно земельные участки.

«Площадь земельного участка, установленного федеральным законом, – не менее чем 8 соток в городских населенных пунктах и 25 соток в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий», – отметил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Другим законопроектом продлили льготы многодетным семьям с детьми-инвалидами. В частности, они будут получать меры соцподдержки до достижения старшим ребенком-инвалидом возраста 23 лет независимо от того, обучается он в образовательной организации или нет.

Эльмира Зарипова: «В Татарстане введут льготы на приобретение лесных насаждений для строительства жилого дома и надворных построек, или их ремонта, на земельном участке»

Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, в республике более 1,3 тыс. таких семей.

Кроме того, в Татарстане введут льготы на приобретение лесных насаждений для строительства жилого дома и надворных построек или их ремонта на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Приобрести их по пониженному коэффициенту смогут многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, супруги погибших участников боевых действий, а также граждане, лишившиеся жилья из-за пожара или чрезвычайных ситуаций.