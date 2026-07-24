Эдуард Шарафиев: Мы не забудем преступления, которые совершались в Донбассе

Сегодня в парке Победы депутат Госсовета РТ, участник СВО Эдуард Шарафиев совместно с активистами Татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» и комитетом по делам детей и молодежи города Казани возложил цветы к мемориалу и почтил память детей – жертв войны в Донбассе.

«Чужих детей не бывает, все дети – это наши дети. В этот день мы чтим память тех детей, которые погибли от рук неонацистов в Донбассе под артиллерийскими и минометными ударами. Мы услышали имена тех детей, которых уже с нами нет. Конечно, мы должны сделать всё, чтобы их имена остались в нашей памяти. Никто не будет забыт, ничто не будет забыто. Мы никогда не простим и не забудем те преступления, которые совершались в Донбассе. Сделаем всё, чтобы это никогда не повторялось», – сказал он.