В ЦУМе откроют центр кино и креативных индустрий

Фото: пресс-служба ЦУМа

Соглашение о сотрудничестве подписали АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» (АНО «ЦРКИ РТ») и ГБУК РТ «Татаркино». Документ закрепляет стратегическое партнерство в сфере развития кинематографа, образования и креативной экономики региона. Подписание прошло на базе Центра уникального мастерства (ЦУМ), который является крупнейшим креативным кластером республики, объединяющим 16 направлений креативных индустрий.

Киноиндустрия занимает в этом перечне особое место как один из ключевых сегментов креативной экономики. Подписание соглашения открывает новый этап интеграции кинематографа в жизнь кластера.

«Мы находимся в центре уникального мастерства, в большом креативном кластере, крупнейшем на данный момент в республике. Наша задача – не только производить уникальные изделия наших мастеров, но и внедрять образовательные программы, интегрироваться в жизнь кластера. Сегодня мы запускаем стратегически важный трек с коллегами из «Татаркино» – это развитие, продвижение, образование и погружение жителей в историю татарского кино, в наш культурный код. Надеемся, что сотрудничество будет плодотворным и успешным», – сказал генеральный директор АНО «ЦРКИ РТ» Ранко Тепавчевич.

Стороны договорились о сотрудничестве по трем направлениям:

Первое – организация тематических кинопоказов, связанных с культурным наследием Татарстана. Показы будут проходить на регулярной основе, в том числе для организованных групп и в рамках школьных программ.

Второе – образовательные проекты: в ЦУМе начнут работать киношколы, интенсивы и мастер-классы по производству кино и медиа. Программы ориентированы как на начинающих кинематографистов, так и на всех желающих получить практические навыки.

Третье – деловые мероприятия: площадка станет местом для круглых столов, экскурсий, конференций и других форматов для представителей креативных индустрий. Также запланирована интеграция в существующие и будущие события ЦУМа, включая разработку новых проектов.

«Мы обсудили несколько направлений. Первое – организация тематических показов, связанных с нашим культурным наследием. Второе – образовательные интенсивы, киношколы, мастер-классы по производству кино и медиа. Третье – деловые мероприятия: круглые столы, экскурсии, интеграция в существующие и будущие проекты ЦУМа. В перспективе – разработка уникальных новых форматов, которые будут объединять креативные индустрии здесь, на площадке ЦУМа», – сказал директор ГБУК РТ «Татаркино» Ильяс Гафаров.

По полученной информации, сотрудничество станет важным шагом в развитии кинообразования, популяризации национального кинематографа и укреплении культурных связей. ЦУМ превращается в точку притяжения для кинематографистов, зрителей, экспертов и всех, кто интересуется креативной экономикой.

В ближайшее время стороны приступят к разработке конкретных совместных проектов – кинопоказов, образовательных программ и деловых мероприятий, которые реализуют в 2026–2028 годах.