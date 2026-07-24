«Думают, что устали и хотят спать»: как люди пропускают инсульт и чем это грозит

Инсульт не спрашивает возраста и не прощает промедления. О том, что до него доводит, как переносят его молодежь, и такие разные истории пациентов казанской Клинической больницы №2, переживших страшное, – в материале «Татар-информа» к Неделе сохранения здоровья головного мозга, объявленной Минздравом РФ.





По данным Министерства здравоохранения Татарстана, за первые шесть месяцев 2026 года в республике зарегистрировано уже более 10 тысяч случаев инсульта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Геморрагический инсульт протекает тяжелее»

Эта неделя – с 20 по 26 июля – объявлена Минздравом России Неделей сохранения здоровья головного мозга. Именно мозг координирует и регулирует работу всего организма. Любой сбой в его работе моментально сказывается на работе других органов и систем. Происходят эти сбои из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Самая известная его форма – инсульт. По статистике, с ним сталкивается каждый четвертый взрослый. По данным Министерства здравоохранения Татарстана, за первые шесть месяцев 2026 года в республике зарегистрировано уже более 10 тысяч случаев инсульта.

Инсульт остается одной из главных причин инвалидности и смертности как в России, так и во всем мире. В медицине выделяют два основных вида инсульта:

Ишемический. При нем сосуд, который питает участок мозга, закупоривается тромбом или атеросклеротическим эмболом. Когда сосуд перекрыт, кровоснабжение нарушено.

Геморрагический. При этом виде инсульта сосуд разрывается и кровь изливается в ткани мозга. Образуется гематома, которая сдавливает окружающие структуры, ткани, возникает отек.

«Гораздо чаще встречается ишемический инсульт. Более сложно протекает геморрагический – состояние пациента тяжелее, а его потенциал в реабилитации ниже, но клиническая картина все же сугубо индивидуальна. При геморрагическом инсульте часто на первый план выходит угнетение сознания. Некоторым пациентам, если можно так сказать, "везет", они не сталкиваются с обширным кровоизлиянием», – рассказал «Татар-информу» заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы №2 Казани Эльдар Абдуллин.

Эльдар Абдуллин: «Люди уверены, что просто устали или хотят спать. Да, это совсем не специфические симптомы, но в этом случае упадок сил ничем не мотивирован» Фото: предоставлено Эльдаром Абдуллиным

Врач рассказал о женщине, у которой случился геморрагический инсульт с кровоизлиянием в правую теменно-затылочную область. Несмотря на небольшой объем гематомы, состояние ее было тяжелым. Его усугубляла сопутствующая бронхиальная астма, которая обострилась на фоне «катастрофы». Развилась дыхательная недостаточность, ее перевели на аппарат ИВЛ, началась борьба за жизнь.

«Через двое-трое суток пациентка была снята с аппарата ИВЛ, поскольку дыхательную недостаточность купировали. Спустя еще несколько дней женщина вернулась практически к ясному сознанию. Остался лишь легкий парез в левых конечностях, то есть дефицит мышечного тонуса. Сегодня эта женщина уже полноценно сама себя обслуживает», – сказал медик.

Те, кого привезли в больницу утром, рассказывают, что поплохело еще вечером

Из-за инсульта страдают разные зоны мозга. Есть такие зоны, в которые удар может иметь самые тяжелые последствия. Прежде всего это ствол головного мозга. При недостатке кровотока начинается отек мозговой ткани, а затем вклинение головного мозга – участки мозговой ткани начинают выходить в естественные отверстия внутри черепа. Ствол мозга выдавливается в большое затылочное отверстие у основания черепа. Это жизнеугрожающее состояние.

Есть такое расхожее понятие, как «микроинсульт». В медицине это явление известно как ТИА – транзиторная ишемическая атака. Это подтип ишемического инсульта, который люди часто переносят на ногах. Его следы врачи находят на рентгеновской компьютерной томографии.

Из-за инсульта страдают разные зоны мозга. Есть такие зоны, в которых удар может иметь самые тяжелые последствия. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Речь идет о кратковременном нарушении кровотока. Тромб закрыл сосуд и, к примеру, растворился за счет собственных ферментов организма или расщепился на более мелкие фрагменты. Затем симптомы уходят – эпизод длится не более 24 часов. И все же бесследно эта атака не проходит: после перенесенной ТИА кратно растет риск повторного инсульта. Второй раз шансы на то что пронесет, гораздо ниже. Перенесенная ТИА – это лакмусовая бумажка, сигнал для пациента о том, что нужно заняться своим здоровьем», – объяснил Эльдар Абдуллин.

Врач констатировал: нередко пациенты, которых привезли в больницу утром, рассказывают, что самочувствие у них ухудшилось еще накануне вечером. Бывает, что дома перед сном у человека слегка нарушается речь, а с утра он совсем не может разговаривать.

«Люди ссылаются на то, что просто устали или хотят спать. Да, это совсем не специфические симптомы, но в этом случае упадок сил ничем не мотивирован. Бывает, что человек вдруг начинает терять сознание или заваливаться на одну сторону, сидя за семейным столом. В моей практике были пациенты, которые четко описывали онемение и слабость в левой или правой половине тела, но несмотря на это не обратились за помощью – надеялись, что само пройдет», – сказал врач.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Признаки инсульта знаю, но думала, что само пройдет»

58-летняя пациентка Клинической больницы №2, с которой мы пообщались, тоже верила, что «все пройдет само». Итог: ишемический инсульт и реабилитация.

«Прекрасно помню момент, когда все началось. Я сидела в кресле, смотрела телевизор. И тут началась головная боль – тупая и очень сильная. Я сразу поняла, что произошло серьезное. Признаки инсульта я знаю, но подумала, что пройдет само собой», – рассказала женщина.

После этого на протяжении двух дней она как ни в чем не бывало занималась домашними делами – кормила кур и чистила снег. Затем ей стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.

«Муж вызвал врачей. Для меня все было как в тумане, но они быстро приехали, измерили давление и сняли кардиограмму. После этого увезли в больницу. Я попала в реанимацию», – сказала пациентка.

Благодаря усилиям врачей ее удалось спасти. Спустя полгода после случившегося она проходит уже второй курс реабилитации. Левая сторона тела, которая пострадала из-за инсульта, постепенно восстановилась. А вот речь остается смазанной, женщина заикается.

«Теперь у меня только здоровое питание. Начала систематически делать зарядку. Жизнь в чем-то поменялась после того дня. Тяжеловато стало работать в огороде. Иногда думаю: почему со мной так случилось? Движения в жизни было много, не сидела на месте. Вот стресса хватает – может, в нем дело?» – рассуждает она.

Срок от 4,5 до 6 часов после появления симптомов. Если приехать за пределами «терапевтического окна», то вероятность остаться до конца жизни инвалидом выше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чем позже приехал в больницу, тем выше шанс остаться инвалидом»

Есть и обратный пример. Сотрудник Клинической больницы №2 тоже знала признаки инсульта и столкнулась с ним, но не медлила ни секунды.

Рабочий день у нее закончился, уже дома возникли симптомы инсульта: спутанное сознание, нарушение глотания, дезориентация. Она объяснила супругу, что надо срочно звонить в скорую помощь. В 10 часов вечера ее привезли в клинику. Медики провели тромболитическую терапию – внутривенно ввели препарат, который растворяет тромб.

«К 5-6 часам утра все неврологические симптомы ушли, без остаточных явлений. Такой успех обусловлен тем, что ее доставили в "терапевтическом окне" – в срок до 4,5 часов с момента появления симптомов. Если приехать за пределами "окна", то вероятность остаться до конца жизни инвалидом выше. Можно что-то частично вернуть реабилитацией, чтобы объем движений позволял хотя бы держать ложку, вилку и чашку. В любом случае, это борьба с последствиями промедления», – подчеркнул доктор.

Хочется верить, что большинство из нас знают признаки инсульта. Но лишним напомнить, как его определить, явно не будет. Эльдар Абдуллин подробно рассказал о простой технике, известной как УЗП – «Улыбка – Заговорить – Поднять руки».

Попросите поднять руки и подержать их десять секунд на весу. Одна конечность при остром нарушении кровообращения будет опускаться Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Попросите человека, у которого начались странные симптомы, улыбнуться – при инсульте случается асимметрия, опускается уголок рта.

– при инсульте случается асимметрия, опускается уголок рта. Попросите заговорить , проговорить простую фразу, поддержать простой диалог – при инсульте замедлится темп речи, слова будут невнятны, а ответы не по существу. Пациент может не воспринимать, что ему говорят. Это сенсорная афазия – расстройство, при котором человек теряет способность понимать обращенную к нему речь, хотя слышит ее. При поражении определенного участка мозга он не способен обработать услышанное.

, проговорить простую фразу, поддержать простой диалог – при инсульте замедлится темп речи, слова будут невнятны, а ответы не по существу. Пациент может не воспринимать, что ему говорят. Это сенсорная афазия – расстройство, при котором человек теряет способность понимать обращенную к нему речь, хотя слышит ее. При поражении определенного участка мозга он не способен обработать услышанное. Попросите поднять руки и подержать их десять секунд на весу. Одна конечность при остром нарушении мозгового кровообращения будет опускаться или вовсе даже не подняться.

«Если совпал хотя бы один симптом, сразу вызывайте скорую. Положите человека горизонтально, немного поднимите голову, обеспечьте свежий воздух, расстегните сковывающую одежду. Ни в коем случае не давайте лекарства – ни снижающие давление, ни разжижающие кровь. На момент возникновения инсульта вы не знаете его тип. Если геморрагический, то аспирином вы усугубите кровоизлияние. Бригаде скорой помощи нужно сообщить симптомы и время их возникновения», – объяснил начмед больницы №2.

Бывают ситуации, когда инсульт поражает одиноких людей. Упав на пол, они не могут даже добраться до телефона, чтобы позвонить. Через какое-то время человека находят в сознании, но парализованного и даже с пролежнями на теле. Врач подчеркнул: во избежание таких печальных историй молодым стоит чаще посещать своих родственников, которые живут одни.

«Из-за энергетических напитков повышается артериальное давление, поскольку они содержат большую дозу кофеина и таурина. Сосуды сужаются, организм испытывает перегрузки», – сказал доктор Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Молодому восстановиться ничуть не легче

«Инсульт молодеет. За последние 10 лет в медучреждения все чаще и чаще привозят пациентов в возрасте до 40 и даже до 30 лет. У совсем молодых инсульт конечно чаще связан с врожденными аномалиями сосудов. Помню одного такого 23-летнего парня, у него разорвалась аневризма. Остальные же убивают ресурс своего организма сами», – констатировал заместитель главврача второй больницы.

Нередко молодые люди, в жизни которых и так есть стресс и малоподвижный образ жизни, комбинируют курение, алкоголь и энергетики. Сумма всех этих факторов – дорога к инсульту. И если с никотином и алкоголем все понятно, то какая связь с новым бичом современности – энергетиками?

«Из-за энергетических напитков повышается артериальное давление, поскольку они содержат большую дозу кофеина и таурина. Сосуды сужаются, организм, а в частности сердце и сосуды испытывают перегрузки», – сказал доктор.

По его словам, верить в то, что молодому человеку легче реабилитироваться после инсульта, значит, заблуждаться. У молодых шансов вернуть утраченные функции ничуть не больше.

«Однажды к нам привезли мужчину в возрасте около 45 лет с парализованной левой стороной тела. Он так и не восстановился. А после него видели пациентку старше 75 лет. Она не могла двинуть ни левой рукой, ни левой ногой, когда прибыла в больницу. Выписывали мы бабушку, которая хоть и на ходунках, но могла идти. Для таких возрастных пациентов и для всего коллектива который принимает участие в лечебном процессе столь сложных случаев – это победа», – отметил Эльдар Абдуллин.

«Избежать инсульта просто. Профилактика всему голова. Под ней я подразумеваю и ЗОЖ, и диспансеризацию» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Кому хочется быть прикованным к постели и стать обузой для родных?»

«Инсульт может и повториться. К нам привозят людей с 5-6 пережитыми инсультами. Обычно это уже пациенты с хронической ишемией мозга. Они прикованы к кровати, многие уже сами не глотают еду», – сказал врач.

Более частая ситуация – пациент с двумя инсультами. Как скоро сосудистая катастрофа повторится снова, зависит от того, будет ли человек принимать препараты, которые ему выписали, и соблюдать рекомендации. Как отметил врач, мужчины, как правило, не хотят бросать курить даже после второго перенесенного инсульта, а после первого тем более.

«Избежать инсульта просто. Профилактика всему голова. Под ней я подразумеваю и ЗОЖ, и диспансеризацию. Я много лет проработал в реанимации. Когда беседуешь с пациентами, пораженными инсультом, вскрывается вот какой факт: мало кто из них проходил диспансеризацию. Лучше предупредить катастрофу, чем бороться с ее последствиями», – уверен Эльдар Абдуллин.

Проверить показатели давления и холестерина можно на диспансеризации, проводимой государством бесплатно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Человек может чувствовать себя неплохо, но он не знает, в норме ли его давление и каков уровень холестерина. Именно связка повышенного давления и высокого холестерина приводит к износу сосудов. Проверить эти показатели можно на диспансеризации, проводимой государством бесплатно.

«Перспективы столкнуться с инсультом совсем не радужные. Это тяжелое заболевание, процент инвалидизации после него остается все еще на высоком уровне. Кому хочется быть прикованным к постели или к коляске и стать обузой для родных?» – заключил врач.