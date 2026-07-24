«Мой отец работал на заводе»: Франк Артига впервые побывал на «Казаньоргсинтезе»

В заводской столовой казанского предприятия СИБУРа прошла встреча сотрудников предприятия с главным тренером футбольного клуба «Рубина» Франком Артигой и игроками команды. Вместо традиционной автограф-сессии испанец провел гастрономическое шоу: впервые готовил татарский кыстыбый и ответил на вопросы заводчан о футболе, карьере и семейных ценностях.





«Мы тоже немного помогаем вам побеждать»

Необычную локацию подобрали сотрудники «Казаньоргсинтеза» для встречи со своими футбольными кумирами.

«Столовая – это особое место на производстве, оно столь же важно для вас, как для нас важна раздевалка, – это сакральное место, и не каждый туда допускается, – поприветствовал сотрудников предприятия главный тренер «Рубина» Франк Артига. – Я полагаю, что и это место не менее сакральное, и тоже сюда не каждый допускается. Поэтому для нас большая честь оказаться здесь вместе с вами».

На встречу игроки «Рубина» – Игор Вуячич, Мирлинд Даку, Велдин Ходжа, Жак Сиве и Константин Нижегородов – пришли в клубной форме. Команда болельщиков также встречала их в форме – корпоративной спецодежде. Но в отличие от футбольного поля участников встречи ждало не сражение, а дружеская беседа и объединяющая трапеза.

«Мы начинаем наше гастрономическое шоу «Готовим с Франком Артигой», – объявил ведущий. Главный тренер «Рубина» облачился в белый поварской фартук и перчатки, взял в руки сковородку и под руководством шеф-повара Рената Шарафиева принялся готовить кыстыбый. Пока на плите шипели лепешки, заводчане засыпали футболистов вопросами.

Первый вопрос, который взволновал сотрудников, касался амбиций команды. Один из заводчан вспомнил золотые годы «Рубина» – 2008–2009-й, когда команда обыграла «Барселону». «Я хотел бы, чтобы вы достигли таких результатов. Если вы выйдете все-таки в Лигу чемпионов, какую команду вы хотели бы больше всего обыграть?» – спросил он.

Артига улыбнулся: «Я сам выходец из Барселоны, поэтому ответ очевиден. Хотелось бы обыграть «Барселону».

Другой сотрудник предприятия поинтересовался, как гости оценивают стадион «Ак Барс Арена». Футболист Игор Вуячич ответил по-русски, сорвав аплодисменты: «Могу сказать, что стадион Казани и сам город Казань нам, иностранцам, очень-очень нравится. Мы чувствуем себя как дома. Надо сказать спасибо вам как болельщикам, которые нас поддерживают».

Каким был самый запоминающий гол? Полузащитник Велдин Ходжа заметил: «Конечно, красивые голы запоминаются, но для меня самый запоминающийся гол – это первый гол, который я забил за свою национальную сборную. Это нечто особенное, что навсегда останется в памяти и в сердце».

На встречу игроки «Рубина» пришли в клубной форме. Команда болельщиков также встречала их в форме – корпоративной спецодежде

«Мечты сбываются»

За этими разговорами первые кыстыбый из рук тренера и шеф-повара уже отправились за столы игроков и сотрудников предприятия. Пришла очередь второй партии – с начинкой из вяленой конины и утки. Едоки приправляли блюдо соусом из катыка, каймака и зеленого лука.

Рафаэль Атласович поинтересовался у Артиги, не хочет ли он стать главным тренером сборной Испании. «Сейчас я тренер казанского «Рубина», я работаю с игроками, которыми я очень горжусь. Пути Господни неисповедимы. Когда я только начинал работать в футболе в качестве тренера, у меня не было игровой карьеры, как у ребят, и мне приходилось начинать с самого начала. И у меня была мечта стать тренером, возглавить такую команду, как казанский «Рубин». Как видите, мечты сбываются», – признался тренер.

На вопрос о целях команды Артига ответил просто: «Как и в прошлом сезоне, идти от матча к матчу. У нас получился очень хороший период – нам удалось добиться серии из девяти матчей без поражений. И ключевой момент в этом успехе – то, что все ребята относились к играм и выходили на каждый матч как на финал. У нас сейчас задача до зимней паузы выходить на каждый матч как на финал».

Гастрономическое шоу «Готовим с Франком Артигой»

«Мой отец работал на производстве, в семье всегда культивировался труд»

Неожиданный вопрос был адресован переводчику команды Артуру Заставниченко, который синхронно переводил все ответы тренера с испанского. «Мы видим в сюжетах послематчевых, как переводит Артур речь тренера. Что помогает развивать это умение?» – спросил сотрудник.

Артига подтвердил ценность Артура. «Он передает не только слова, он передает еще и эмоции. Поэтому очень важно, чтобы все это в совокупности доходило до футболистов».

Сам переводчик признался: «Самое большое счастье – это работать в той сфере, которую ты действительно любишь. Мне повезло, я совмещаю две самые большие мои страсти – это футбол и иностранные языки. Поэтому сны мне снятся на языке футбола».

Артига заметил сходство между работой на производстве и трудом тренера

Настал черед для вопросов от заводских сеньорит. Одна из сотрудниц предприятия, Айсылу, спросила, есть ли в семье Артиги работники завода.

В ответ тренер рассказал, что он родом из испанской провинции Таррагона. Это один из крупнейших центров нефтехимической промышленности на юге Европы, на который приходится около 30% всего химического производства Испании, включая нефтепереработку и выпуск полимеров.

«Что касается моей семьи, то отец тоже работал на производстве, и в нашей семье всегда культивировался труд. Те же ценности сопровождали меня в детстве – работать вместе, работать в команде, всегда выкладываться на максимум, чтобы обеспечить достойную жизнь своим близким. И эти принципы помогли мне на моем тренерском пути вплоть до нынешнего момента, когда я являюсь тренером казанского «Рубина». Это те же ценности, которые разделяете и вы», – обратился он к заводчанам.

Артига заметил сходство между работой на производстве и трудом тренера. «Спонсор предоставляет нам футболистов – это своего рода материал, с которым мы работаем, – привел он сравнение. – Точно так же, как у вас на производстве, мы стараемся добиваться результатов. В нашем случае эта победа – то, к чему мы стремимся, равно как и вы на производстве стремитесь к конечному продукту. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех спонсоров, «Казаньоргсинтез», всех болельщиков. И мы постараемся порадовать вас нашей игрой».

Игор Вуячич вручил шеф-повару Ренату Шарафиеву капитанскую повязку

Случайная замена и совет юным футболистам

Сотрудница Эльза призналась, что ее 10-летний сын последние пять лет играет в футбол в качестве защитника. Но на последних сборах тренер поставил его на ворота, потому что основной вратарь заболел. Мальчик вытащил все мячи, и его оставили вратарем. Случалось ли в практике футболистов, что случайная замена превращалась в главную находку?

«Я в этом году предложил Даку быть вратарем команды. В итоге нам не удалось договориться. Он сказал, что взамен этого будет забивать много голов», – пошутил тренер.

И добавил серьезно: «Самое главное, чтобы ваш сын кайфовал от каждого момента и получал удовольствие. Я сам отец и могу сказать, что независимо от того, станет ваш сын профессиональным футболистом или нет, в футбольной команде культивируется дисциплина, трудолюбие, работоспособность. Это поможет ему в жизни».

За этот вопрос Эльза получила приз – мяч с автографами тренера и всех игроков. Девушка вышла на сцену, чтобы сделать фото с футболистами, а зал взорвался аплодисментами.

В завершение встречи капитан «Рубина» Игор Вуячич вручил шеф-повару Ренату Шарафиеву капитанскую повязку со словами: «Каждый шеф-повар – это капитан на кухне». От лица клуба футболисты преподнесли столовой памятный подарок – мяч с автографами.

Встреча завершилась продолжительной автограф-сессией.

Фото предоставлены пресс-службой казанского предприятия СИБУРа