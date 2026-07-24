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Общество 24 июля 2026 12:44

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Арск – Тюлячи

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В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Арск – Тюлячи
Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Арском районе Татарстана по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок автодороги Арск – Тюлячи протяженностью 1,7 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси», – говорится в сообщении.

Дорожники уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обочины укрепили щебнем на площади более 3,4 тыс. кв. метров и асфальтогранулятом на площади свыше 1,6 тыс. кв. метров.

#ремонт дороги #нацпроекты #национальные проекты
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