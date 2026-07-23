Истории жителей Татарстана сохранили в статусе особо ценных архивных документов

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу провел серию выездных заседаний Экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) в Актанышском, Ютазинском, Тетюшском и Сабинском районах.

По итогам работы специалисты провели экспертизу ценности 236 документов. Решением ЭПМК Госкомархива РТ все они были отнесены к категории особо ценных архивных материалов.

Среди документов оказались сведения о ликвидации неграмотности, профилактике подпольных абортов, списки эвакуированных жителей, материалы о трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны и другие свидетельства повседневной жизни жителей районов Татарстана.

Получение статуса особо ценных обеспечивает документам особые условия хранения, регулярное проведение реставрационных работ и приоритетное включение в программы цифровизации.

В Год воинской и трудовой доблести особое значение получили материалы, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Участников заседаний также тронули воспоминания ветерана и почетного гражданина Зеленодольского района Александра Журина о военных годах.

Заместитель председателя Госкомархива РТ Айгуль Галимянова отметила, что работа по поиску и выявлению особо ценных документов продолжится. По ее словам, в архивах республики еще остается множество материалов, которые благодаря своему содержанию могут получить особый статус.