Суд оштрафовал аэропорт «Бегишево» за просроченные лекарства в медпункте

Арбитражный суд РТ оштрафовал аэропорт «Бегишево» на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Поводом для привлечения авиапредприятия к административной ответственности стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство выявило в процедурном кабинете медпункта лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности, которые не были изолированы в зону брака (карантина).

«Использование негодных медицинских средств могло повлечь причинение вреда здоровью пассажиров и работников аэропорта. Такие упущения являются нарушением лицензионных требований в сфере оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки Камский транспортный прокурор внес руководителю аэропорта соответствующее представление. Нарушения устранили. Тем не менее, суд назначил авиапредприятию административный штраф.