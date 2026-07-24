Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию

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Снижение инфляционных ожиданий населения невозможно обеспечить только заявлениями и заверениями Банка России, для этого необходимо снизить инфляцию и длительное время удерживать ее на низком уровне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственный рецепт – это снизить инфляцию, чтобы люди увидели и убедились, что она низкая. Но для этого надо не только коснуться 4%, но и достаточно длительное время поддерживать ее», – сказала она.

Глава ЦБ также ответила на вопрос о так называемом «цикле избирательного невнимания», при котором граждане могут не замечать действия регулятора в благоприятные периоды, но острее реагировать на денежно-кредитную политику при ухудшении экономической ситуации.

«На самом деле поведенческая экономика – это действительно очень большой раздел в экономической теории, потому что теоретикам, ученым, экспертам известно, что есть множество механизмов, которые сдвигают восприятие реальности, формирование ожиданий людей», – пояснила Набиуллина.

По ее словам, избирательное невнимание относится к одной из форм когнитивных искажений.