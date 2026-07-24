Татарстан получил 23,6 млрд рублей акцизов за первое полугодие 2026 года

В январе-июне 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 23,6 млрд рублей акцизов, что составляет 42,9% от запланированного объема доходов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Наибольшую часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты – 10,6 млрд рублей. Эти средства имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности в республике.

Еще 8,1 млрд рублей составили поступления от акцизов на пиво. Акцизы на алкоголь принесли бюджету 1,9 млрд рублей.

Кроме того, в первом полугодии Татарстан получил 2,8 млрд рублей акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, а также 200 млн рублей акцизов на газ, используемый для производства аммиака.