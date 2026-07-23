Медведев: в новую Народную программу «Единой России» поступило 3 млн предложений

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Почти 3 млн предложений поступило в новую Народную программу «Единой России», заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета. По его словам, документ должен дать ответы на семь ключевых вызовов, стоящих перед Россией. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Единая Россия» превзошла показатель 2021 года по числу поступивших инициатив. Наибольшее количество предложений, отметил Медведев, связано с проблемой неравномерного развития регионов и созданием комфортных условий для жизни российских семей.

«Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Дмитрий Медведев.

Еще одним приоритетом станет обеспечение безопасности страны и поддержка участников специальной военной операции.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил Председатель партии.

Кроме того, «Единая Россия» намерена продолжить работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах. Среди приоритетов также названы помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

Медведев отметил, что экспертная подготовка документа позволяет сохранить его основную ценность – учет мнения граждан. В ходе заседания представители различных сфер представили свои предложения для включения в новую Народную программу.

Председатель партийной комиссии по здравоохранению, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил продолжить развитие первичной медицинской помощи, в том числе увеличить количество фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Он также выступил за развитие специальности «врач общей практики», переход к профилактической медицине и отдельное внимание к детям с сахарным диабетом первого типа.

Еще одним предложением Проценко стало внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Эту задачу он предложил включить в Народную программу как «одно из ключевых условий технологического суверенитета российского здравоохранения».

Академик РАН Андрей Каприн предложил расширить участие профессиональных и общественных медицинских объединений, включая ассоциации врачей, медицинских сестер и пациентские организации, в развитии системы здравоохранения.

Среди его инициатив также развитие персонализированной медицины, целевых скринингов и профилактических программ для более эффективного выявления рисков заболеваний, совершенствование медицинской реабилитации и внедрение бионических протезов, нейроимплантов и роботизированных систем протезирования с обратной связью.

Каприн также выступил за дальнейшую цифровизацию медицины, развитие телемедицинских консультаций, использование искусственного интеллекта под контролем специалистов, а также применение носимых устройств и цифровых сервисов для раннего выявления заболеваний.

Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев предложил уделить больше внимания развитию городов с населением от 50 тыс. до 80 тыс. человек, комфортной городской среды и взаимодействию предприятий с муниципалитетами при решении социальных вопросов.

Он также предложил перейти от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора для укрепления транспортного и логистического суверенитета России и создания условий для вхождения страны в число крупнейших мировых логистических игроков.

Еще одной инициативой Лихачева стало развитие мобильной малой энергетики для удаленных территорий, в том числе за счет создания дополнительных источников зеленой энергии и применения накопителей энергии.

Заместитель гендиректора ГК «Ростех» Дмитрий Леликов предложил закрепить в Народной программе меры по обеспечению бесперебойных поставок вооружений и выполнению государственного оборонного заказа, а также развитию аналитической, экспертной и законотворческой работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить научно-технической политике в оборонной отрасли, включая развитие систем ПВО, защиту критической инфраструктуры и совершенствование технологий ответного реагирования.

Леликов также предложил включить в программу меры по развитию инженерного образования – созданию инженерных классов, кружков и технопарков для школьников. Кроме того, он выступил за поддержку стратегических предприятий, которые помогают сотрудникам улучшать жилищные условия.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия и вовлечения бизнеса в их восстановление. Для этого она считает необходимым провести ревизию объектов культурного наследия федерального и регионального значения и унифицировать представление информации о них для потенциальных инвесторов.

Также Чупшева предложила создать калькулятор финансовых и временных затрат для инвесторов. По ее словам, необходимо, чтобы партия совместно с регионами разработала программы по вовлечению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот с использованием федеральных и региональных механизмов льготного финансирования, включая субсидирование процентных ставок.

По ее мнению, такие объекты могут использоваться в туристических маршрутах и при развитии креативных индустрий. Она также отметила важность поддержки общественных движений, участники которых самостоятельно вкладывают ресурсы в восстановление исторических объектов.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров представил инициативы в сфере занятости выпускников, наставничества и студенческого спорта. Он предложил запустить программу содействия трудоустройству выпускников колледжей, создать в каждом регионе образовательно-производственные центры на базе колледжей и развивать систему наставничества на протяжении всего периода обучения.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил расширить гарантированный спрос на продукцию и технологии отечественных производителей и усовершенствовать механизм льготного кредитования инвестиционных и научно-исследовательских проектов.

Он также выступил за закрепление для предпринимателей права на ошибку с определением критериев отбора проектов и механизмов защиты от ответственности в случаях, когда неудача произошла по объективным причинам.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева представила предложения по развитию городской среды, транспорта и социальной инфраструктуры. В частности, она предложила устранить дисбаланс между темпами строительства жилья и социальных объектов, повысить доступность и безопасность общественного транспорта для пенсионеров и маломобильных граждан, а также модернизировать крупнейшие вокзалы и привокзальные площади.

Дмитрий Медведев поддержал предложения участников Экспертного совета. По его словам, все инициативы будут детально проработаны и рассмотрены для включения в новую Народную программу партии.

Комментируя итоги заседания, член Генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный отметил, что основные контуры будущей программы уже сформированы.

Напомним, первый этап XXIII Съезда «Единой России» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии прошли 28 июня в Москве. На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы – 600 человек, включая 76 участников СВО. Кандидатуры ранее определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 млн избирателей.

Были сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». Их возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.

В первую пятерку федерального предвыборного списка партии вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Список «Единой России» в Татарстане возглавил Раис республики Рустам Минниханов. В него также вошли Герой России Александр Лапин, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, депутат Госдумы Айдар Метшин, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, начальник Управления Судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов, депутаты Госдумы Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов и Рустам Калимуллин, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета и гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, член Общественной палаты Татарстана, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Съезд также утвердил кандидатов от партии по одномандатным округам. В их числе депутаты Госдумы Илья Вольфсон (Приволжский округ №31), Олег Морозов (Нижнекамский округ №33), Альфия Когогина (Набережночелнинский округ №34), Марат Нуриев (Центральный округ №36), первый заместитель директора технополиса «Химград» Алексей Грушин (Московский округ №32) и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин (Альметьевский округ №35).

На первом этапе съезда также продолжилось обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдет на выборы. Окончательную версию документа планируется принять на втором этапе съезда в августе.

В Татарстане с 24 июля стартуют отчетно-программные форумы местных отделений «Единой России» «Работаем на результат!», посвященные итогам реализации Народной программы в районах республики. В работе форумов принимают участие партийный актив, депутаты, руководители и сотрудники предприятий, учреждений здравоохранения, спорта и культуры, представители трудовых династий, победители профессиональных конкурсов, профсоюзы, волонтеры, участники СВО и их семьи.

В рамках мероприятий также проходит презентация Фестиваля труда и доблести и других тематических проектов.

В частности, 1 мая 2026 года указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова была учреждена Электронная доска почета республики. Проект направлен на сохранение и развитие трудовых традиций и повышение общественного признания достижений граждан.

В августе и сентябре в рамках проекта планируется проведение публичных мероприятий, встреч в трудовых коллективах и сходов граждан, на которых будут чествовать представителей различных профессий и вручать именные свидетельства Доски почета. В проекте участвуют 4,5 тыс. предприятий и организаций Татарстана, планируется вручить 15 тыс. именных свидетельств.