В Татарстане обсудили поддержку участников СВО

На площадке Технопарка «Идея» состоялся семинар для сотрудников социальных служб и организаций Татарстана, которые оказывают поддержку ветеранам СВО. Он организован в рамках проекта Знание.Государство по инициативе Российского общества «Знание» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Правительства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Общества.

Семинар собрал порядка 200 специалистов, которые ежедневно работают с участниками специальной военной операции и членами их семей, оказывают им социальную и психологическую помощь. С приветственными словами к участникам обратился заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Герой Российской Федерации Расим Баксиков.

«Умение правильно выстроить диалог с ветеранами специальной военной операции – основа взаимодействия. Большая часть ветеранов СВО, члены их семей требуют особого подхода в работе. Наша общая цель – создать для вернувшихся бойцов максимально комфортные условия для социализации, дальнейшего развития и возвращения к гражданской жизни. Члены их семей также находятся под нашим особым вниманием», – подчеркнул Расим Баксиков.

Он отметил, что в республике реализуется целый ряд мер поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, их семей. Эти меры охватывают вопросы трудоустройства, реабилитации и абилитации, социальной и психологической помощи как бойцам, так и членам их семей.

В просветительскую программу семинара вошли лекции и мастер-классы от федеральных экспертов и лекторов Российского общества «Знание». Как подчеркнул директор филиала Российского общества «Знание» в Татарстане Алексей Зиновьев, сочетание теоретических, практических и интерактивных форматов позволило слушателям не только получить знания, но и применить их в условиях, близких к реальным задачам.

Модератор, председатель комиссии по туризму Общественной палаты Ставропольского края, лектор Общества «Знание» Сергей Владимиров провел мастер-класс «Горизонтальные связи в социальной сфере», где слушатели познакомились с методами налаживания межведомственного партнерства и обмена опытом. Под его руководством прошла деловая игра «Путь получателя услуг», где участники разработали оптимальные маршруты получения мер поддержки для семи категорий граждан из числа ветеранов СВО и их семей.

Клинический психолог, лектор Общества «Знание» Юлия Елизарова провела мастер-класс по коммуникации и взаимодействию с ветеранами СВО и их близкими. Участники освоили методы установления доверительного диалога, научились распознавать психологическое состояние собеседника и оказывать адресную поддержку в сложных ситуациях.

Сооснователь Фонда бесплатной психологической помощи «Быть человеком», председатель президиума корпоративного совета Института адаптивного интеллекта, лектор Общества «Знание» Валерия Чертовикова познакомила слушателей с техниками распознавания ранних признаков эмоционального выгорания. Специалисты социальных служб освоили методы саморегуляции и научились выстраивать баланс между работой и личной жизнью для сохранения профессионального долголетия.

Психолог, заместитель руководителя Федерального координационного центра психолого-педагогической помощи, лектор Общества «Знание» Анна Ермолаева рассказала о социально-психологических особенностях ветеранов СВО и членов их семей, а также о видах кризисных состояний – ПТСР, тревожных расстройствах, депрессиях. На практикуме слушатели освоили основные принципы сопровождения этой категории граждан и научились работать с реальными историями.

Полученные на семинаре знания и практические инструменты помогут соцслужбам региона сделать адресную помощь ветеранам СВО и их семьям еще более эффективной и комплексной.

В мероприятии также приняли участники региональной кадровой программы представители федеральных территориальных органов государственной власти Республики Татарстан, исполнительных органов власти, муниципальных образований региона.