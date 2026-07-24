Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь

Клиент химчистки может потребовать компенсацию, если его вещь была утрачена или повреждена, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Если химчистка утратила или повредила принятую вещь, клиент вправе потребовать за три дня заменить ее однородной вещью аналогичного качества», – поделилась эксперт.

При отсутствии подходящей замены химчистка должна выплатить двукратную стоимость вещи и компенсировать расходы, которые возникли у клиента из-за ее утраты или повреждения. Если претензии связаны непосредственно с качеством услуги, потребитель также может потребовать устранить дефект, снизить стоимость чистки, повторно выполнить работу или возместить затраты на исправление недостатков.

По словам юриста, при существенном недостатке либо если химчистка не устранила его в установленный срок, клиент вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Чирикова рекомендовала указывать в квитанции стоимость вещи и подробно описывать передаваемые в химчистку одежду, обувь или другие изделия. Это позволит определить размер возможной компенсации.

«Повреждение лучше фиксировать сразу при выдаче вещи. До подписи об отсутствии претензий нужно осмотреть изделие при хорошем освещении, сфотографировать дефект и попросить сотрудника составить акт с описанием пятен, разрывов, изменения цвета, усадки или утраты деталей», – объяснила она.

Также специалист посоветовала сохранять квитанцию, документы о покупке и фотографии вещи, сделанные до сдачи в химчистку.

«Письменную претензию передают в двух экземплярах, оставляя себе копию с датой и отметкой о получении. При отказе принять документ его отправляют заказным письмом с уведомлением. В претензии нужно описать повреждение и выбрать конкретное требование», – разъяснила эксперт.

При этом химчистка может избежать ответственности, если заранее предупредила клиента об особых свойствах вещи, которые способны привести к ее повреждению, либо если выявить такие свойства было невозможно при надлежащей приемке, заключила Чирикова.