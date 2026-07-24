Экспортеры РТ могут получить комплексную поддержку для освоения новых рынков

В текущем, 2026 году экспортеры Татарстана могут воспользоваться комплексной финансовой и нефинансовой господдержкой, реализуемой Министерством экономики РТ и подведомственными ему организациями, а также региональными Центром поддержки экспорта и Центром «Мой бизнес». Поддержка оказывается в рамках двух национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба профильного министерства.

Основные меры поддержки экспортеров включают микрофинансовую, гарантийную и лизинговую поддержку, услуги по выводу на зарубежные рынки, софинансирование участия в международных выставках.

Центр «Мой бизнес» организует коллективные стенды на международных выставках: помогает с арендой, оборудованием, регистрацией, переводом материалов, трансфером. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться услугами по поиску и привлечению зарубежных партнеров, консультациями для освоения новых рынков и адаптацией продукции под их требования, сопровождением экспортной сделки.

Широкий комплекс мер можно получить от Российского экспортного центра, добавили в ведомстве. Его представительство заработало в регионе в этом году. Представитель консультирует экспортеров по выбору целевых рынков и внешнеэкономической деятельности, содействует в поиске иностранных партнеров, помогает подключать как финансовые, так и нефинансовые инструменты поддержки.

Особое внимание уделяется работе с альтернативными, недолларовыми расчетами – для этого РЭЦ развивает специальную платформу, а представитель на месте обучает бизнесменов работе с ней, акцентировали в ведомстве.

В прошлом, 2025 году мерами государственной поддержки в Республике Татарстан воспользовались около 2000 ориентированных на экспорт субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря этой помощи 76 компаний заключили новые внешнеторговые контракты, а география поставок охватила 72 страны мира.

Заявки на господдержку можно подать через цифровые платформы «Мой экспорт» (myexport.exportcenter.ru) и МСП.РФ – или же обратиться за очной консультацией в указанные организации. Телефон единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.