В Татарстане предложили создать полимерный хаб

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Полимерный хаб предложили создать в Татарстане для объединения производителей сырья, переработчиков полимеров, научных организаций и промышленных предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба Раиса республики по итогам заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

В мероприятии также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

С инициативой выступил гендиректор «Макрокома» Радий Канзафаров. Он также рассказал о возможностях сотрудничества с предприятиями Татарстана в разработке и производстве современных полимерных компаундов на основе микромрамора, цеолитов и их смесей. Такая продукция предназначена для выпуска упаковки, строительных материалов, труб, изделий для нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и ЖКХ.

Минниханов поручил усилить взаимодействие с предприятием. В ближайшее время республика планирует направить делегацию для изучения новых направлений сотрудничества.

На заседании также обсудили перспективы производства медицинского сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), который используется при изготовлении эндопротезов крупных суставов. Гендиректор «Инженерных полимеров» Александр Заболотнов сообщил, что предприятие освоило полный цикл производства – от порошка до готовых полуфабрикатов и изделий. По его словам, материал по износостойкости превосходит ряд зарубежных аналогов.

В Татарстане также предложили создать крупнотоннажное производство общеиндустриального СВМПЭ мощностью от 3 тыс. до 10 тыс. тонн в год. Минниханов поручил рассмотреть этот вопрос совместно с республиканским Минздравом.

Кроме того, участники заседания обсудили возможное сотрудничество Татарстана с Уральской горно-металлургической компанией. Речь идет о кооперации с предприятиями нефтехимического и машиностроительного комплексов, поставках продукции из цветных металлов и кабельной продукции, а также совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах.

«Это очень высокотехнологичное качественное предприятие. Мы крупные потребители металлов, у нас много стройки. Нужно отработать, как сблизить УГМК с нашей республикой», – сказал Минниханов.

Он также предложил изучить опыт инженерных школ и музеев компании и организовать обмен знаниями для детей и студентов.