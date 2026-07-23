Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Альметьевске состоялась очередная отправка кандидатов, заключивших контракт на службу в Африканском корпусе. На этот раз в пункт отбора выехали четыре человека. Перед отправкой будущим военнослужащим провели инструктаж, проверили документы и благословили на службу представители традиционных религий.

Сначала кандидатов ознакомили с порядком оформления документов и напомнили, что после подписания контракта они приобретут статус военнослужащих.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

После этого с напутственными словами к будущим контрактникам обратились благочинный Альметьевского округа Игорь Новичков и имам Центральной мечети Альметьевска Фаннур хазрат Каримов. Они пожелали бойцам благополучного возвращения домой, призвали хранить веру и помнить о своих семьях.

После отправки из Альметьевска кандидаты направятся в Казань, где пройдут распределение, а затем отправятся к месту службы за пределами России.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По словам одного из добровольцев, решение подписать контракт связано не только с интересом к военной службе, но и с желанием выполнять задачи по защите интересов страны.

«Африканский корпус – достаточно новое направление для нашей страны, и интересно посмотреть, что происходит на дальних рубежах. Кроме того, хочется помочь своей стране выполнять задачи и защищать ее интересы не только внутри государства, но и за его пределами», – рассказал кандидат.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Еще один доброволец приехал в Татарстан из Белгородской области. Он решил заменить прохождение срочной службы контрактом в Африканском корпусе. По его словам, одной из причин такого выбора стала борьба с международными террористическими группировками.

Контракт заключается сроком на один год. По его завершении военнослужащий может либо завершить службу, либо продлить контракт.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Как пояснили в военном комиссариате, кандидатами могут стать граждане России. Для рядового и сержантского состава возрастной предел составляет до 45 лет, для офицеров запаса – до 55 лет. Обязательными условиями являются хорошее состояние здоровья, отсутствие тяжелых судимостей, наркотической и алкогольной зависимости, а также возможность выезда за границу.

Женщины принимаются на службу только при наличии медицинского образования. Кроме того, кандидаты должны быть готовы к прохождению службы в условиях жаркого климата.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

При заключении контракта военнослужащим предусмотрена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 230 тыс. рублей.

Получить дополнительную информацию о порядке поступления на службу можно в военном комиссариате Альметьевска.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой