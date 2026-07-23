Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции

Школьников, студентов, активистов молодежных объединений и представителей молодежного сообщества приглашают к участию во Всероссийской акции «Россия – это ...». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

Акция направлена на формирование у подрастающего поколения осознанной гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе страны через популяризацию ценностей служения Отечеству, укрепление национальной идентичности и демонстрацию личного вклада наставников и молодежи в развитие российских регионов.

Принять в ней участие можно до 1 октября 2026 года, разместив в социальной сети информационный пост с продолжением фразы «Россия – это...» одним словом. Это может быть про ценности для каждого участника, взгляд на жизнь, мечты о будущем или то, что можно назвать сутью страны. Затем сделать фотографию и поместить ее в брендированную цифровую фоторамку, которую можно найти по ссылке. Следующий шаг – публикация своей работы в социальных сетях с использованием хештегов #РоссияЭто, #Роспатриотцентр.

Каждый участник станет частью общего пространства, где важны личные истории, опыт и взгляд на страну. В акции можно не просто высказаться, а почувствовать свою связь с людьми, сохранить и передать то, что действительно имеет значение.

Как отмечают организаторы акции, через такие истории формируется живой диалог между поколениями, основанный на уважении, памяти и взаимном понимании. Всероссийская акция «Россия – это ...» проходит в рамках конкурса наставников «Быть, а не казаться». Подробности акции доступны на официальном сайте Молодежь России.