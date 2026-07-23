В Лениногорске стартует Школа гидов проекта «Нефтяной барбизон»

Фото предоставлено Альбиной Шакировой

В Лениногорске с 15 по 28 июля проходит набор в Школу гидов, которая станет частью паблик-арт-проекта «Нефтяной барбизон». Обучение начнется 1 августа и продлится полтора месяца.

Программа объединит лекции, городские прогулки, мастер-классы и практическую работу. По итогам обучения участники разработают собственные экскурсионные маршруты по Лениногорску.

Как сообщили организаторы, курс будет посвящен изучению локальной истории и городской среды. Участники познакомятся с архитектурой, природными особенностями города, индустриальным наследием, уличным искусством и мозаикой.

В период обучения в Лениногорске также будут создаваться новые объекты паблик-арта. Над ними работают художники Андрей Калугин, Сергей Акрамов и творческий дуэт «Небесные рыбы», специализирующийся на зеркальной мозаике. Слушатели курса смогут познакомиться с авторами проектов и узнать об особенностях создания монументальных художественных объектов.

Обучение пройдет в смешанном формате – онлайн и очно в Лениногорске.

Участвовать в программе могут жители города, интересующиеся его историей и культурой, а также студенты, педагоги, общественные активисты и все желающие. Обучение бесплатное, однако для участия необходимо пройти конкурсный отбор.

Школа гидов впервые открылась в Альметьевске в 2019 году в рамках паблик-арт-проекта «Сказки о золотых яблоках». В дальнейшем программа проходила также в Нижнекамске. Выпускники предыдущих потоков разработали авторские экскурсии по городским арт-объектам, часть из которых проводится в том числе на татарском языке.