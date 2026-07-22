Госсовет РТ одобрил в первом чтении изменения в законе о местном самоуправлении

Законопроект о внесении изменений в республиканский закон о местном самоуправлении приняли сегодня в первом чтении депутаты на 22-м заседании Госсовета РТ. Он направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

«В марте прошлого года был принят федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он фактически завершил конституционного реформу 2020 года по формированию единой системы публичной власти в России», – заявил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, представляя проект закона.

Законопроект сохраняет двухуровневую систему местного самоуправления и действующий порядок избрания глав муниципальных образований, подчеркнул он. «Устанавливает порядок отрешения глав муниципальных образований от должности по инициативе Раиса РТ и порядок назначения Раисом РТ временно исполняющих обязанности глав», – сообщил глава Минюста.

По его словам, скорректированы формы участия населения в местном самоуправлении. В частности, исключаются голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; голосование по вопросам изменения границ муниципального образования; правотворческая инициатива граждан; конференция граждан (собрание делегатов).

При этом сохраняются местный референдум, муниципальные выборы, сход граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, общественные обсуждения, собрание граждан, опрос граждан и инициативные проекты.

Основные изменения коснулись распределения полномочий. По федеральному закону за органами местного самоуправления закреплено 65 полномочий, в том числе два новых – развитие внутридворовых территорий и поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности. Из них в Татарстане может действовать 63 полномочия, включая новые.

«В Татарстане 872 сельских поселения. За ними предлагается закрепить 30 полномочий, в том числе новое – развитие внутридворовых территорий», – отметил Загидуллин.

39 городских поселений в республике предложено наделить 50 полномочиями, из них новое – развитие внутридворовых территорий. «Восемь полномочий, которые закреплены за городскими поселениями, предлагается закрепить за районами», – уточнил министр.

Например, районам могут передать полномочия, связанные с принятием мер по противодействию коррупции. Кроме того, на них могут возложить муниципальный контроль за исполнением теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции или модернизации объектов теплоснабжения, а также в области охраны и использования особо охраняемых местных природных территорий, земельный и лесной контроль.

«В Татарстане 43 муниципальных района. За ними предлагается закрепить 53 полномочия, из них одно новое – поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности. За городскими округами закрепляются все 63 полномочия, которые предусмотрены федеральным законом. Законопроект максимально сохраняет действующую систему местного самоуправления в Татарстане», – сказал Загидуллин.

Поправки к законопроекту депутаты смогут внести до 22 августа. Уже в сентябре проект закона будут готовить к рассмотрению во втором чтении.