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Происшествия 24 июля 2026 18:11

19-летний казанец получил срок за «продажу» несуществующих телефонов на 450 тыс.

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19-летнему жителю Казани вынесли приговор по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек предложил своему знакомому купить партию сотовых телефонов. Парень сообщил, что якобы собирается заняться перепродажей мобильников. Он убедил собеседника в выгоде от вложения денег в свое новое дело.

«В действительности злоумышленник заниматься перепродажей сотовых телефонов не планировал. В результате потерпевшему причинен ущерб на сумму 456 тыс. рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Вину парень признал, ущерб возместил полностью. Суд дал ему 2 года условно с аналогичным испытательным сроком.

#Мошенничество #мошенничество в крупном размере #Прокуратура Татарстана
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