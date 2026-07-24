На набережной озера Кабан в Казани высадят рекордные 586 деревьев

На набережной озера Нижний Кабан в Казани продолжается благоустройство участка вдоль улицы Марджани. Специалисты уже высадили 304 дерева, среди которых черемуха, ива, клен, сосна и другие виды. Еще 282 крупномера планируют посадить в течение ближайшего месяца, сообщает пресс-служба мэрии города.

После завершения работ на третьем этапе благоустройства появится 586 новых деревьев – это станет рекордным показателем среди всех очередей обновления набережной. До этого крупнейшей высадкой считалось озеленение территории у нового здания театра имени Галиаскара Камала, где посадили 530 деревьев.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что набережная озера Нижний Кабан стала одним из главных городских проектов последних лет. По его словам, когда работы начались в 2015 году, сложно было представить, насколько сильно изменится территория. Сегодня набережная превратилась в популярное место отдыха для жителей и гостей города.

Градоначальник сообщил, что строительная готовность завершающего участка уже достигла 80%. Сейчас территорию украсили около 300 деревьев, а всего после завершения работ здесь появится около 600 крупномеров. В следующем году планируется создать верхний променад и объединить пространство вокруг озера в единую рекреационную зону.

Согласно дендроплану, всего на обновляемой территории высадят более 92 тыс. растений. Помимо деревьев, здесь появятся 6,6 тыс. крупных и 12,8 тыс. мелких кустарников, 12,2 тыс. многолетних цветов, 35 тыс. злаковых растений, 5 тыс. весеннецветущих культур и 20,6 тыс. водных растений.

К высадке кустарников и многолетников специалисты приступят в начале августа после завершения установки системы автоматического полива.

Благоустройство набережной озера Нижний Кабан стало одним из крупнейших проектов по озеленению среди подобных объектов в России. Архитекторы предусмотрели сочетание декоративных посадок и природного ландшафта с использованием растений, которые хорошо адаптированы к климату Татарстана.

Центральным элементом цветущих зон станет декоративная яблоня. Ее дополнят сирень, рябина, различные виды ивы, каштан, клен, ольха, калина, шиповник, спирея, кизильник и пузыреплодник. Для создания естественного прибрежного вида будут использовать злаковые и водные растения – осоку береговую, щучку, яснотку, дербенник и другие виды.

Оформление территории построят на сочетании двух цветовых решений. В зонах активного цветения будут преобладать розовые и белые оттенки яблонь, сирени, рябины и спирей. Природные участки оформят в более спокойной зелено-серо-коричневой гамме с использованием ивы, ольхи, черемухи, дерена и клена.

Параллельно с озеленением на объекте продолжаются другие работы: специалисты укладывают деревянный настил пирса, устанавливают ограждения, оборудуют лестничные спуски к воде и смотровым площадкам. Также продолжается строительство новых видовых площадок.

Первый этап работ третьей очереди благоустройства планируют завершить к 30 августа.

Проект обновления набережных озер Кабан реализуется в Казани несколько лет. В 2013 году в рамках возрождения Старо-Татарской слободы благоустроили первый участок улицы Марджани. В 2015 году был проведен конкурс на концепцию развития территории вокруг озер Кабан, победителем которого стал проект «Эластичная лента».

Его начали реализовывать в 2016 году с обновления участка от театра имени Галиаскара Камала до здания «Планета Фитнес» протяженностью 1 км. Там появились прогулочные дорожки, смотровая площадка и фитоочистные сооружения.

Вторая очередь включала благоустройство участков от улицы Хади Такташа до улицы Назарбаева и территории на улице Марджани в Старо-Татарской слободе. Работы завершили в 2020 году.

В 2026 году стартовал заключительный этап проекта – благоустройство участка длиной 1,5 км от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. Сейчас готовность объекта составляет 80%. Более половины деревянного настила с ограждениями уже выполнено, продолжаются гранитные работы и монтаж ступеней. Кроме того, рядом со зданием театра имени Карима Тинчурина строится многофункциональный центр.

В 2027 году на территории планируют создать верхний променад, расширить сеть смотровых площадок, продолжить озеленение и сформировать единое общественное пространство вдоль улицы Шигабутдина Марджани.

После завершения третьей очереди благоустройства вокруг Нижнего Кабана появится единая зона отдыха, которая станет итогом многолетнего проекта преобразования одной из главных зеленых территорий Казани.