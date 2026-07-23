Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ

Татьяна Спирина из Тетюшского района Татарстана стала победительницей федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации для ветеринарных фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Соревнования прошли 21 и 22 июля в Мордовии. Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, выполнив комплекс заданий, максимально приближенных к условиям повседневной ветеринарной работы.

Спирина работает фельдшером-серологом в Тетюшском районном государственном ветеринарном объединении.

«Я по-настоящему горжусь Татьяной. Ее победа – это не про удачу, а про ежедневный труд, внимательность и умение не теряться в сложных ситуациях. Здорово, когда такие молодые специалисты демонстрируют высокий профессиональный уровень и доказывают, что в своем деле можно добиваться высот, не имея большого стажа за плечами», – отметила в своем канале в МАКС министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Пусть эта победа станет для Татьяны не финишем, а стартом, а впереди ждет много крутых профессиональных достижений!» – пожелала она.

Конкурс «Лучший по профессии» реализуется в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих профессий, обмен опытом и выявление наиболее квалифицированных специалистов.