Познакомились в школе и прожили вместе 50 лет: история семьи из Бугульмы

Супруги Александр и Елена Дюкшины из Бугульмы отметили золотой юбилей семейной жизни. 21 июля исполнилось 50 лет со дня их свадьбы.

История семьи началась еще в школьные годы в Аксубаевском районе Татарской АССР. Александр Иванович впервые увидел будущую супругу, когда учился в шестом классе. По его словам, именно тогда он решил, что однажды женится на Елене.

Спустя годы молодые люди сыграли свадьбу в селе Новое Тимошкино, а затем переехали в Бугульму, где создали семью. Здесь у супругов родились сын Максим и дочь Ирина, позже появились четверо внуков.

Трудовая жизнь Александра и Елены Дюкшиных также связана с Бугульмой. Оба начинали работать на Бугульминском фарфоровом заводе. Александр Иванович трудился фритоварщиком, затем работал в строительной организации. За многолетний труд он был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.

Елена Ивановна прошла путь от упаковщицы до заведующей складом на фарфоровом заводе. После рождения внуков она посвятила себя семье и их воспитанию.

В семье Дюкшиных особое место занимает служение Родине. Их сын Максим является ветераном боевых действий и недавно вернулся домой после тяжелого ранения. Внук Александр Максимович принимает участие в специальной военной операции и продолжает выполнять боевые задачи.

Сами супруги главным секретом семейного долголетия называют взаимную любовь, уважение, поддержку и готовность всегда помогать друг другу. Именно эти ценности, по их словам, помогли сохранить крепкую семью на протяжении полувека.