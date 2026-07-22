Женщины-депутаты Госсовета РТ подвели итоги работы в первом полугодии

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В первом полугодии 2026 года женщины – депутаты Государственного Совета Татарстана из объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» внесли 13 законодательных инициатив, направленных на решение социально значимых вопросов. Итоги работы за первое полугодие женщины-парламентарии подвели на выездном заседании, сообщает пресс-служба Госсовета.

«Мы работали над проектами социально значимых законов, нами подготовлено 13 законодательных инициатив, рассмотрели порядка 600 обращений граждан, они касаются разных вопросов – летнего отдыха, образования, поступления детей в образовательные организации. Мы принимали участие в горячих линиях, проводили специализированные встречи с органами исполнительной власти, для решения вопросов наших граждан», – заметила руководитель объединения Алсу Набиева.

В центре внимания женщин-депутатов традиционно оставались вопросы поддержки семей, развития молодежных и образовательных инициатив, укрепление международного сотрудничества и совершенствование социальной политики. Они организовывали выездные заседания, экспертные сессии, международные площадки и консультационные форматы работы с населением, по итогам которых были сформированы предложения для включения в Народную программу партии «Единая Россия», выработаны меры по развитию наставничества, поддержке женщин и молодежи, а также расширению международных гуманитарных и экономических связей.

Традиционно проводились также тематические горячие линии «Женское внимание». За период с января по июнь они были посвящены вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей, защиты детей от травли и насилия в образовательной и цифровой среде. Кроме того, женщины-депутаты рассмотрели 588 обращений.

Одним из важных моментов стало участие в формировании Народной программы «ЕР». Так, 16 апреля в Штабе общественной поддержки РТ состоялась экспертная сессия женщин-депутатов «Женский приоритет». Они собрали предложения от жителей республики, специалистов различных сфер и общественных институтов. Были представлены конкретные инициативы из муниципалитетов Татарстана: создание патриотических центров для молодежи, развитие кризисных центров для женщин, расширение доступной среды для получивших ранения участников спецоперации, внедрение практики мобильных медицинских бригад, поддержка молодых семей и повышение качества профориентационной работы. По итогам экспертной сессии сформирован пакет предложений, который был направлен для дальнейшего включения в Народную программу.

По инициативе женщин-депутатов Госсовета ежегодно в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проводится международный трек «Женский взгляд». В этом году он был организован уже в четвертый раз. Площадка объединила представителей 22 стран мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Бразилию, ЮАР, Таиланд, Гану, Пакистан, Камерун, Египет, Оман, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам, Лаос и Индонезию, а также российских органов государственной власти, международных организаций, бизнеса, науки и общественных объединений.

В центре повестки трека была роль женщин в экономике, предпринимательстве, государственном управлении, образовании, кооперации, здравоохранении и развитии международного сотрудничества в условиях современных геополитических вызовов. Всего в нем приняли участие 32 спикера, состоялось шесть деловых сессий, удалось подписать 13 международных соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, в рамках Женского делового альянса БРИКС состоялись рабочие поездки в Лаос и Нигерию, в ходе которых обсуждались вопросы развития женского предпринимательства, расширения деловых связей, реализации совместных проектов и укрепления международного сотрудничества.

Важнейшим проектом женщин-депутатов стала Школа поддержки для жен и матерей участников специальной военной операции «Жизнь после Победы». Инициатива объединила более 200 женщин из 45 муниципальных районов республики. В течение нескольких месяцев участницы получали знания о мерах социальной поддержки, обсуждали вопросы воспитания детей, адаптации семей после возвращения военнослужащих, преодоления жизненных кризисов и формирования эффективных механизмов взаимопомощи.

В рамках проекта «Мои наставники» под кураторством заместителя председателя Комитета по социальной политике ГС РТ Ольги Вороновой участники вместе с наставниками подготовили 40 социальных инициатив.

Продолжилось и активное взаимодействие членов объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» с женщинами-депутатами из других регионов Приволжского федерального округа. Обсуждались вопросы поддержки участников спецоперации и членов их семей, социальной адаптации, медицинской и психологической реабилитации, содействия в трудоустройстве.

На сегодняшнем заседании члены объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» также обсудили планы на второе полугодие 2026 года. «Традиционно в повестке объединения социальные вопросы. Мы продолжим работу с семьями участников специальной военной операции, сконцентрируемся на проектах в рамках Женского движения партии „Единая Россия“, запланировано много благотворительных проектов с участием детей и подростков», – подчеркнула Алсу Набиева.