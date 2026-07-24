Депутат Немкин предупредил о мошенниках, выдающих себя за силовиков

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Мошенники чаще всего представляются сотрудниками организаций и ведомств, которым граждане традиционно доверяют или которых опасаются, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Наиболее распространенные легенды – звонки от имени сотрудников правоохранительных органов (полиции, Следственного комитета, ФСБ), Центрального банка, Социального фонда России, портала «Госуслуги», банков, операторов связи, управляющих компаний, медицинских учреждений и служб доставки», – рассказал парламентарий в беседе с RT.

«Цель злоумышленников всегда одна – заставить человека действовать быстро, не давая времени на размышление. Для этого они сообщают о якобы возбужденном уголовном деле, подозрительных операциях по счету, необходимости срочно подтвердить персональные данные, заменить полис ОМС, продлить договор связи или защитить денежные средства», – пояснил Немкин.

По его словам, злоумышленники также могут прибегать к психологическому давлению и угрожать последствиями либо ссылаться на якобы существующие требования законодательства.

«Если гражданину звонит человек, представляющийся сотрудником полиции, Следственного комитета или другого государственного органа, он вправе в любой момент прекратить разговор. Российское законодательство не обязывает продолжать телефонное общение с неизвестным, даже если оно представляется должностным лицом», – добавил Немкин.

Депутат напомнил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют по телефону переводить деньги на так называемые «безопасные счета», передавать коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. Также они не предлагают оформлять кредиты для проведения «оперативных мероприятий».

«Если разговор вызывает сомнения, самым правильным решением будет завершить звонок и самостоятельно связаться с соответствующим ведомством по официальному номеру телефона или обратиться в ближайшее подразделение…» – посоветовал депутат.

«В большинстве случаев именно спокойствие и отказ от поспешных действий позволяют избежать мошенничества», – заключил Немкин.