Когогина: Госдума формирует законодательную базу для поддержки МСП

фото: официальный портал "Единой России"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина подвела итоги работы парламента восьмого созыва. Несмотря на вызовы последних пяти лет, экономика России закрепилась в четверке крупнейших в мире, а номинальный ВВП вырос вдвое. Об этом она сообщила перед пленарным заседанием, сообщается на официальном портале «Единой России».

«Депутаты «Единой России» вместе с регионами и Правительством последовательно эти годы снижали барьеры для развития предпринимательства и вели жесткий мониторинг принимаемых решений. Наша политика была направлена на поддержку в четырех направлениях: первое – снижение налогового бремени, второе – поддержка приоритетных отраслей, третье – расширение доступа к закупкам крупнейших государственных заказчиков, и четвертое – снижение административной нагрузки», – отметила Когогина.

Она напомнила о снижении единого социального налога с 30 до 15%, которое из антикризисной меры превратилось в постоянную и закреплено в Налоговом кодексе. Для приоритетных отраслей совокупный социальный налог снижен в четыре раза – до 7,6%.

«Это, по данным Минфина, позволит предпринимателям сэкономить триллионы рублей. Эффект: эти деньги они смогли направить на поддержку своих коллективов, на развитие и на поддержку программ своего развития», – пояснила парламентарий.

Среди востребованных у бизнеса мер Когогина также назвала льготные кредиты и зонтичные поручительства. Благодаря им предприниматели смогли привлечь по более низкой ставке около 1 трлн рублей кредитов на свое развитие.

«Законодательно установлен 25% ценз для того, чтобы государственные компании и крупнейшие госзаказчики закупались у малого и среднего бизнеса. В прошлом году объем этих закупок приблизился к 10 триллионам рублей. Что это такое? Это сохраненное производство, рабочие места и доходы наших граждан», – сообщила зампред комитета.

По ее словам, вся система надзора перешла к схеме, при которой 80% проверок заменены профилактическими визитами без наложения штрафов. В результате бизнес сэкономил сотни тысяч часов, нервы и миллиарды рублей.

«И, наконец, совсем недавно Президент Российской Федерации подписал наш законопроект в поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня малые компании, микрокомпании с выручкой до 20 млн рублей, а их более 350 тысяч, и в них работает более 4 миллионов наших граждан, могут не платить НДС и использовать упрощенную систему налогообложения. В ближайшие годы России, по поручению Президента, предстоит обеспечить рост экономики выше среднемировых темпов с сохранением макроэкономической стабильности. Законодательная база на сегодня в поддержку малого и среднего бизнеса сформирована», – резюмировала Когогина.